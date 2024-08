CIV | Misano 2, Supersport Gara 2: Luca Ottaviani torna alla vittoria

Da Misano a Misano: Luca Ottaviani torna al successo nel Dunlop CIV Supersport 600 NG grazie ad una gara comandata fin dai primi metri. Il pilota MV Agusta precede con un discreto margine Davide Stirpe e Leonardo Taccini.

Ritorno alla vittoria per Ottaviani, Mantovani che disastro!

Era dalla prima gara stagionale che Luca Ottaviani non festeggiava il successo nel CIV Supersport. Partito come uno dei favoriti per la vittoria del titolo, il pilota Extreme Racing Service ha incontrato diverse difficoltà nella prima metà di stagione, in particolare due “zeri” a Misano e Mugello. Quando ha terminato la corsa, il #111 ha sempre festeggiato sul podio. Purtroppo per lui, la maggior costanza di un pilota esperto come Davide Stirpe, il quale vanta ancora 26 lunghezze di vantaggio sul rivale.

Ottaviani ha avuto Andrea Mantovani come compagnia per ben sette giri in qualità di compagno di fuga. Il ducatista di Mesaroli Racing, però, non ha fatto i conti con i Long Lap Penalty. Mantovani è stato inizialmente penalizzato, ma non ha evidentemente visto la segnalazione della Direzione Gara. Non avendo portato a termine la sanzione entro i tre giri, il #54 è stato nuovamente penalizzato, così come da regolamento. Mantovani ha portato a termine uno solo dei due LLP comminatigli dalla Direzione Gara (con qualche dubbio sulla sua validità, ndr) ed ha dovuto così scontare un Ride Through. Il pilota Mesaroli Racing ha così concluso al 13° posto, al limite della zona punti.

Stirpe vince il confronto con Stirpe, si ritrovano Sciarretta e Castellini

Ottaviani ha raggiunto il successo con un buon margine nei confronti degli inseguitori, i quali si sono dati battaglia. Davide Stirpe riesce a salire sul podio in un weekend piuttosto complicato per il pilota romano. Stirpe non è mai stato troppo competitivo sul tracciato della Riviera, così come ha dimostrato il 5° posto della Racing Night dopo un weekend del Mugello trionfale. Il pilota del Garage 51 Barni by DTO è riuscito ad avere la meglio sul vincitore della Racing Night Leonardo Taccini, il quale festeggia il secondo podio consecutivo e rimane così aggrappato alla lotta per il titolo con 38 punti di distacco in 4ª posizione.

Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli Alessandro Sciarretta e Nicolò Castellini ritrovano il sorriso dopo due round abbastanza complicati. Il giovane di ZPM Motorsport Racing si porta a casa un 4° posto incoraggiante in vista del secondo round stagionale sul circuito del Mugello previsto tra un mese, mentre Castellini riesce finalmente a concretizzare la velocità già mostrata ieri sera. Marco Bussolotti è 6° davanti al pilota del JuniorGP Moto2 Mattia Rato, mentre Simone Saltarelli, Bryan D'Onofrio e Filippo Fuligni chiudono la top 10. È solo 14° Lorenzo Dalla Porta, vistosamente in difficoltà dati i molteplici errori commessi durante la manche.

CIV | Supersport: i risultati di Gara 2

Da Misano - Valentino Aggio

