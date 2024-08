CIV | Supersport, Racing Night: Leonardo Taccini si prende la gara in notturna

È il weekend delle prime volte per Leonardo Taccini: prima Racing Night al Dunlop CIV Supersport 600 NG, prima pole position e prima vittoria nella gara più sentita dell'intera stagione. Il ducatista sfrutta l'errore all'ultimo giro di Lorenzo Dalla Porta per assicurarsi il successo. Chiude il podio Luca Ottaviani, vincitore della volata con Andrea Mantovani.

L'errore di Dalla Porta “regala” la vittoria a Taccini

Riportare che l'errore di Lorenzo Dalla Porta abbia regalato la prima vittoria nel CIV Supersport a Leonardo Taccini non sarebbe giusto. Il pilota del Cecchini Racing Team ha condotto le operazioni fin dalle prime battute, riuscendo a staccare il resto del gruppo grazie ad un ottimo passo e alla battaglia nel secondo gruppetto. Taccini ha mantenuto la leadership per quasi la totalità della corsa, ma il sorpasso dell'iridato Moto3 2019 ha relegato il romano in seconda posizione. L'ultimo passaggio alla “Quercia” è però stato fatale per le sorti della corsa: Dalla Porta, in quel momento al comando, è arrivato lungo. Il pilota AltoGo Racing ha così permesso l'ingresso a Taccini, bravo successivamente a difendersi al “Carro” per tagliare in prima posizione la linea del traguardo.

Luca Ottaviani è sul podio, Stirpe chiude la top 5

I primi due hanno fatto il vuoto rispetto alla concorrenza, limitando la lotta per la vittoria e lasciando agli avversari solo il terzo gradino del podio. Bravo, in questa occasione, Luca Ottaviani. Dopo un weekend abbastanza complicato in quel del Mugello, il pilota MV Agusta è riuscito ad avere la meglio nella bagarre con Andrea Mantovani per conquistare l'ultimo gradino disponibile sul podio. Quinta posizione per la tabella tricolore Davide Stirpe, il quale mantiene il proprio vantaggio a 30 punti dal primo inseguitore. Nella volata a quattro Stirpe precede Stefano Valtulini, Andrea Giombini e Marco Bussolotti. A chiudere i primi dieci ci sono Alessandro Sciarretta e Filippo Fuligni, autore di un piccolo errore nell'arco dei primi passaggi di gara. A punti anche Emanuele Tonassi, Bryan D'Onofrio, Biagio Miceli, Edoardo Aquilano e la Honda di Leonardo Carnevali. La corsa in notturna ha fatto ben 11 vittime, ritirati per diversi motivi.

CIV | Supersport: i risultati della Racing Night

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Misano 2, Gara 1: è la giornata delle sorprese con Germano, Aguilar e Lolli