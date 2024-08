CIV | Misano 2, Superbike Gara 2: un Delbianco mondiale vince all'ultimo su Aegerter

Un Dunlop CIV Superbike in salsa mondiale vede un dominio Yamaha all'indomani della Racing Night vinta da Michele Pirro. È doppietta per le R1 guidate da Alessandro Delbianco e Dominique Aegerter, con il pilota DMR Racing che ha recuperato di forza il pilota WorldSBK per batterlo all'ultimo giro.

Che doppietta per Yamaha: è un Delbianco da mondiale

Spesso negli ultimi anni appassionati e non si sono divisi: Alessandro Delbianco è un pilota da mondiale o meno? Gara 2 odierna ha dimostrato come il #52 abbia il potenziale per essere nel WorldSBK, così come testimonia la rimonta nei confronti di Dominique Aegerter. Il bi-campione WorldSSP ha sfruttato una partenza fulminea per prendere il comando delle operazioni fin da subito. L'elvetico ha tentato la fuga grazie ad il ritmo del 1'36" basso che gli è anche valso il giro veloce in gara. Con la RSV4 di Samuele Cavalieri a dividere le due Yamaha, Aegerter sembrava potesse conquistare il successo nella sua prima apparizione al CIV.

Alessandro Delbianco è stato autore di una rimonta fenomenale: 4° dopo le prime fasi, il pilota DMR Racing ha dato vita ad un appassionante duello con Michele Pirro per l'ultimo posto sul podio. Il forcing finale ha permesso a "DB" di recuperare e sorpassare Cavalieri per la 2ª posizione. Negli ultimi due passaggi è avvenuto il recupero su Aegerter, con tanto di sorpasso alle “Rio” nell'ultimo giro di gara. Quinta vittoria per Delbianco nel CIV Superbike, la prima a Misano e la prima doppietta Yamaha in Superbike.

Cavalieri miglior Aprilia, Pirro giù dal podio

Una lotta per la vittoria appassionante quella della coppia Yamaha, ma dietro la miglior Aprilia è quella di Samuele Cavalieri. Il pilota Nuova M2 Racing occupa il terzo gradino del podio, così come ha fatto il compagno Luca Bernardi giusto qualche ora prima. Quarta posizione per un anonimo Michele Pirro, il quale ha lottato nelle prime fasi con Delbianco ma senza troppi risultati. La tabella tricolore vede così il vantaggio in classifica ridursi a 27 lunghezze nonostante la superiorità manifesta dimostrata a larghi tratti in questa stagione. Pirro è giù dal podio davanti a Luca Bernardi, mentre Riccardo Russo vince la volata con Simone Saltarelli per la 6ª posizione. Ottavo Lorenzo Gabellini davanti a Luca Vitali, penalizzato di tre secondi all'ultimo giro per aver oltrepassato i track limits.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

