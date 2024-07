F1 | GP Gran Bretagna, conferenza stampa piloti. Norris: "Non servono le scuse di Max"

Il weekend di Silverstone comincia con la consueta conferenza stampa dei piloti. I protagonisti di questa intensa vigilia del GP Gran Bretagna di Formula 1 sono ovviamente i piloti britannici Lando Norris della McLaren e il duo Mercedes composto da George Russell, vincitore del GP Austria, e Lewis Hamilton, che a Silverstone detiene il record di successi (8 volte). Insieme a loro hanno preso parola nella conferenza anche Sérgio Perez (Red Bull) ed Esteban Ocon (Alpine).

Il primo a parlare è stato proprio Russell, ancora al settimo cielo dopo la vittoria a Spielberg ma con i piedi per terra per quanto riguarda questo fine settimana:

È sempre grandioso vincere, è frutto di tanto duro lavoro nel dietro le quinte del team. È bello riavere di nuovo l’opportunità di stare davanti, di lottare per i podi e di capitalizzare le cose che succedono. Verstappen e Norris rimangono i favoriti qui a Silverstone, ma non credo che noi siamo molto indietro.

Poi è stato il turno di Norris, che ha parlato inevitabilmente dell'argomento topic di questi giorni: lo scontro con Verstappen in Austria.

Incidente banale, un piccolo contatto che ha avuto grandi conseguenze e ha rovinato la gara di entrambi. Ma non sono necessarie le scuse. Alcune cose che ho detto erano per l’adrenalina, ero frustato. È stata una bella battaglia, vicina al limite, ma ne abbiamo parlato in questi giorni e siamo felici di correre ancora l’uno contro l’altro.

Penso che sia chiaro che sarebbe successo, me lo aspettavo. Max è duro, corre al limite ma è anche ciò che ci piace. Si, ci sono delle cose che avrei potuto fare diversamente. Ma alla fine non penso che lui avrebbe cambiato molto e non penso che io avrei cambiato molto. Credo sia chiaro come sia andata e ora sono pronto a ripartire.

Sull’episodio è intervenuto anche Hamilton, dando un breve commento prima di andare sulle sue aspettative:

Mi sono occupato della mia gara, ma non credo ci sia nulla da dire. Lando non ha bisogno dei miei consigli, hanno corso uno contro l’altro per molti anni. Le nostre prestazioni? Credo che non siamo ancora come Red Bull o McLaren in termini di velocità pura ma abbiamo avuto dei grossi passi in avanti.

A seguire è stato Perez a prendere il microfono, con il messicano che spera di interrompere a Silverstone il suo periodo di forma negativo:

In Austria siamo andati subito fuori dai giochi e non potevamo fare molto di più. Silverstone dovrebbe essere una pista più adatta alla RB20. Dovrebbe essere un buon weekend per noi, ma qui è sempre dura e il vento rappresenta un’insidia.

Poi è stata la volta di Ocon che si è affermato sui progressi della Alpine nelle ultime gare:

Stiamo migliorando, anche se in Austria la gara non è andata secondo i piani. Il weekend però era stato positivo nel complesso e non vediamo l’ora di vedere come andrà qui. La monoposto? Non è molto diversa da come era in Bahrain, ma non è ancora chiaro il perché stiamo andando meglio ora. Forse sono le piste, ma stiamo indagando.

E sul suo ruolo nel mercato piloti, il francese risponde:

Si sta mettendo bene per me. Spero di darvi una risposta nelle prossime settimane o entro la pausa estiva, ma quello che farà Sainz non ha niente a che fare con me.

Poi è stato Lando a riprendere la parola, rispondendo di nuovo alle domande sulle dinamiche dell’incidente con Max:

È molto chiaro quanto avvenuto a Spielberg, non so se lo era per i commissari. Max non è il tipo che voglia fare apposta degli incidenti. Però guida in modo diverso e io avrei potuto fare cose diverse come sfruttare meglio il cordolo.

Tutto sommato penso che evitare un incidente con uno che si muove in frenata sia un argomento su cui andarci tutti molto cauti. Lo dovrò tenere a mente per il futuro, così come i commissari e la FIA. C’è un punto in cui si deve definire e mettere un limite per il bene di tutti.