MotoGP | Hamilton punta all’acquisto del team Gresini, Alex Marquez rinnova

Il team Gresini Racing, dopo aver confermato il rinnovo di Alex Marquez fino al 2026, sarebbe in trattativa per avere una nuova proprietà d’eccezione: il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes avrebbe infatti manifestato interesse all’acquisizione della squadra di Nadia Padovani.

Un'interesse degno di nota

Secondo varie fonti tra cui Simon Patterson, emissari dell’entourage di Hamilton sarebbero stati presenti ad Assen nel weekend di gara appena trascorso. L’eventuale acquisizione si sposerebbe alla perfezione con l’altra operazione di acquisizione, quella della MotoGP da parte di Liberty Media, che gestisce la Formula 1, operazione ancora in attesa dell’approvazione delle autorità di regolamentazione della concorrenza. Avere il pilota più titolato del Circus, collezionista di moto e grande fan della classe regina delle due ruote, attivamente coinvolto nella serie, sarebbe considerata un’operazione doppiamente vantaggiosa.

L'interesse di Hamilton per il team Gresini non è del tutto sorprendente. Il pilota ha più volte espresso il suo amore per le moto e le corse su due ruote. Inoltre, il britannico è sempre stato un appassionato di imprenditoria e ha cercato di espandere il suo portfolio al di fuori della Formula 1. L'acquisizione del team Gresini potrebbe offrire a Lewis l'opportunità di entrare in un nuovo settore del motorsport, portando con sé la sua esperienza, la sua visione e il suo impegno per l'eccellenza.

Se l'acquisizione dovesse concretizzarsi, il pilota britannico potrebbe portare nuove risorse e nuove idee al team Gresini. La sua esperienza nel mondo della Formula 1 potrebbe introdurre innovazioni tecniche e strategiche per la squadra in MotoGP. Inoltre, la notorietà globale di Hamilton potrebbe attirare nuovi sponsor e incrementare la visibilità del team, contribuendo alla crescita del marchio Gresini.

Hamilton e la passione per le moto

Hamilton è un grande appassionato di moto, come dimostra la sua collaborazione con MV Agusta, che ha prodotto moto in edizione limitata per il campione inglese, alle quali lui stesso ha contribuito nella progettazione. In passato, Lewis ha avuto la possibilità di provare in pista una MotoGP, scambiandosi il mezzo a Valencia nel 2019 con Valentino Rossi. In quell’occasione ha provato la Yamaha M1 del pesarese, che ha invece girato con la Mercedes W08 F1 di Hamilton.

Per Hamilton, l'acquisto del team Gresini rappresenterebbe una sfida significativa, ma anche un'opportunità per lasciare un segno indelebile in un'altra disciplina del motorsport. Il pilota britannico ha dimostrato più volte di essere capace di superare le difficoltà e di raggiungere risultati straordinari grazie alla sua determinazione e al suo talento.

Se questa operazione dovesse andare in porto, potrebbe portare a una sinergia affascinante tra il talento di Hamilton e la tradizione del team Gresini, aprendo nuove prospettive per entrambi.

Arriva anche la notizia del rinnovo di Alex Marquez

Insieme a questa indiscrezione, nella giornata odierna è arrivata la notizia del rinnovo di Alex Marquez con il team Gresini per altri due anni, fino al 2026. Il pilota spagnolo è riuscito a portare a casa buoni risultati con la squadra di Faenza: mancherebbe solo la vittoria della domenica da aggiungere al palmares.

Il contratto biennale non solo sottolinea la fiducia reciproca tra pilota e squadra, ma rappresenta anche una strategia a lungo termine per consolidare la loro competitività. Nonostante le difficoltà di adattamento alla GP23, Alex ha dimostrato il suo valore con prestazioni notevoli, ed il supporto continuativo di Borgo Panigale fino al 2025 offre la stabilità necessaria per ambire a risultati sempre migliori.

Claudia Barchiesi