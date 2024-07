F1 | Ufficiale, Oliver Bearman in Haas dal 2025

Lo scacchiere dei sedili in Formula 1 procede incessantemente così come la stagione 2024 che, questo weekend, sarà di scena a Silverstone per il GP Gran Bretagna. E' proprio quest'ultima il prossimo anno avrà un nuovo pilota che andrà ad infoltire la già nutrita pattuglia di piloti del Regno Unito.

PROMOZIONE PER BEARMAN

E' infatti arrivata l'ufficialità da parte della Haas dell'ingaggio di Oliver Bearman, con la scuderia americana che ha siglato un contratto pluriennale con il 19enne pilota della Ferrari Driver Academy, quest'anno impegnato nel campionato di Formula 2 con la Prema. Bearman prenderà il posto del partente Nico Hulkeberg, destinato alla Kick Sauber, ma il suo non sarà un debutto assoluto nel Circus, vista la partecipazione al GP Arabia Saudita di quest'anno dove sostituì il convalescente Carlos Sainz ottenendo un lusinghiero 7° posto finale e con una sola prova libera disputata. Una promozione arrivata grazie agli ottimi risultati ottenuti nella Formula cadetta soprattutto il primo anno, dove ottenne il sesto posto finale, mentre in quella attuale è reduce dalla recente vittoria nella Sprint Race al Red Bull Ring.

LA FELICITA' DI OLIVER

Ovviamente soddisfatto ed emozionato il pilota inglese che ha così commentato il fresco annuncio del suo ingaggio.

E' difficile spiegare quanto significhi per me questa opportunità", ha detto Bearman. "Essere un pilota del team Haas mi rende immensamente orgoglioso. Sarò uno delle pochissime persone che potranno fare ciò che hanno sempre sognato sin da bambino. E' qualcosa di incredibile. A Gene Haas, Ayao Komatsu e a tutte le persone in Haas, grazie per credere in me e per darmi fiducia nel rappresentare la squadra in Formula 1

Alle parole di Bearman hanno fatto eco quelle di Ayao Komatsu, team principal del team, che nella giornata di ieri aveva preannunciato le novità che puntualmente sono arrivate nella giornata odierna.

E' davvero una cosa eccitante poter schierare un pilota così giovane e talentuoso del calibro di Oliver Bearman nella sua prima stagione completa in Formula . Oliver ha mostrato di essere più che pronto per assolvere i compiti che richiede la F1. Lo abbiamo visto anche noi, quando ha girato nelle Libere 1 nel corso delle ultime 2 stagioni. Non vediamo l'ora di vederlo progredire come pilota e ricevere benefici dal suo talento, sia dentro che fuori la macchina. Oliver è un gran bravo ragazzo ed è sempre stato visto di buon occhio da tutto il team quando ha lavorato con noi nelle Libere 1. Ora sappiamo che la nostra relazione sarà a lungo termine. E' una cosa molto positiva!

CHI CON LUI NEL 2025?

Occupato il primo sedile ora c'è molta attesa per conoscere il nome di colui che affiancherà il pilota della Ferrari Driver Academy nella prossima stagione. Il recente weekend di Spielberg ha aumentato, anche se di poco, le quotazioni dell'attuale pilota della Haas Kevin Magnussen che, nelle prossime settimane, potrebbe giocarsi una buona parte del suo futuro in Formula 1, con Esteban Ocon e Valtteri Bottas che potrebbero essere nomi papabili per l'eventuale sostituzione del danese. Senza dimenticare nemmeno Guanyu Zhou, in uscita dalla Kick Sauber, che dalla sua parte avrebbe i munifici sponsor che potrebbe portare in Haas.

Vincenzo Buonpane