Andrea Kimi Antonelli, dopo la F1 ecco la patente di guida

Nel percorso di preparazione al debutto nel Mondiale di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha conseguito un traguardo particolare fuori dalla pista. Il 18enne pilota italiano del team Mercedes ha annunciato, attraverso una IG Story suo suo account Instagram, di aver conseguito la patente di guida, con tanto di dicitura in inglese “Missione compiuta”.

Credits: kimi.antonelli / Instagram

Kimi Antonelli e la patente, il “precedente” di Verstappen

La situazione, per certi versi paradossale dato che aveva già guidato diverse volte una monoposto di F1 nei test privati e nelle FP1 di Monza e Città del Messico, non è unica in questo sport. Prima di Andrea Kimi Antonelli, infatti, anche Max Verstappen si era ritrovato nello scenario di guidare una monoposto di Formula 1 pur senza avere ancora ottenuto la patente di guida.

L'olandese, che aveva fatto il suo debutto in F1 a 17 anni durante le FP1 del GP Giappone 2014, allora non aveva ancora la patente. Max la otterrà un anno dopo quando aveva già corso 14 Gran Premi in Formula 1 con la Toro Rosso. Chi invece non li ha “imitati” è Oliver Bearman, che aveva conseguito la patente di guida prima del suo debutto “last-minute” nel GP Arabia Saudita di quest'anno.

Il giovane britannico, però, era stato bocciato al primo esame di guida a 17 anni. Stessa sorte anche per il nuovo compagno di Kimi, George Russell, che alla stessa età fallì l'esame teorico della patente. Nulla di tutto ciò ha poi ostacolato le loro carriere in Formula 1, in quanto per correre non serve una “normale” patente, bensì la Superlicenza FIA.

Ora Andrea è atteso dall'esordio in F1 e… dall'esame di maturità

Il prossimo traguardo “extra-F1” di Andrea Kimi Antonelli riguarderà gli esami di maturità che affronterà a giugno presso l'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, dove è iscritto all'indirizzo RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing). Lo stesso pilota, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, aveva rilasciato modestamente le seguenti parole a riguardo: “Forse fa più paura quello dell'esordio in Formula 1” (le altre dichiarazioni le trovate nel nostro LINK).

Tornando alla pista, invece, Andrea Kimi Antonelli ha già cominciato a girare in pista dopo una sessione di test privata a Jerez con la monoposto 2020 della Mercedes, la W11. Il programma di preparazione proseguirà fino alla presentazione della W16, in programma lunedì 24 febbraio con tanto di shakedown della nuova vettura il giorno dopo a Sakhir, 24 ore prima dell'inizio della tre giorni di test invernali in Bahrain.

Andrea Mattavelli