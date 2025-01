F1 | Kimi Antonelli torna in pista: primo test 2025 a Jerez con la W11

Il 2025 è già iniziato in Mercedes e in particolare per il suo protegé Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano, che quest'anno debutterà in Formula 1 col team di Brackley, ha fatto ieri la sua prima uscita in pista di quest'anno a Jerez de la Frontera con una Mercedes W10, in una sessione di test privata svoltasi in gran segreto con tanto di livrea ‘camo’ per la monoposto 2020 delle Frecce d'Argento.

Presente anche “Bono” con Kimi Antonelli

Questa giornata è servita ad Andrea e ai meccanici per riprendere confidenza e automatismi dopo le lunghe vacanze di Natale, così da prepararsi per i test prestagionali in programma il prossimo mese in Bahrain. L'italiano, che affiancherà George Russell in questa stagione, è stato avvistato a Jerez insieme a Peter Bonnington (in arte “Bono”), il noto ingegnere di gara di Lewis Hamilton che da questa stagione seguirà Kimi Antonelli dal muretto.

Il giovane talento bolognese, vincitore del premio come Stella del futuro ai LiveGP Awards 2024, tornerà in pista oggi nella seconda giornata dei test privati al circuito di Jerez così da accumulare altri chilometri e ritornare in forma per l'inizio della sua prima stagione in F1. Con lui si preparerà anche il personale del team di Brackley in vista di un Mondiale 2025 che, almeno dal punto di vista commerciale, è già cominciato con l'annuncio della partnership pluriennale con Adidas.

Anche la Haas in pista a Jerez

A poco più di un mese dall'inizio della stagione con i test prestagionali in Bahrain, i team e i piloti accelerano i preparativi. Tra essi, al circuito di Jerez si è vista anche la Haas per il suo primo test TPC della storia. Al volante della VF-23 è salito Oliver Bearman per disputare interamente la prima delle due giornate a disposizione della squadra di Kannapolis. A fine sessione il britannico ha lasciato un breve commento sugli account social della Haas.

Oggi si alterneranno in pista Esteban Ocon e Ritomo Miyata, con l'attenzione che sarà rivolta in particolare alla prima uscita del giovane pilota giapponese di proprietà Toyota (partner del team di Kannapolis). Per i Tifosi della Ferrari, invece, l'attesa è tutta per il debutto di Lewis Hamilton sulla Rossa di Maranello (in attesa della presentazione della monoposto 2025). A riguardo, le ultime voci di corridoio hanno indicato il giorno 22 gennaio come la possibile data in cui il 7 volte iridato scenderà per la prima volta in pista a Fiorano con una Ferrari F1-75.

Andrea Mattavelli