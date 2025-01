F1 | Mercedes, fissata la data di presentazione della W16

La Mercedes svelerà la “vera” monoposto 2025 dopo l'evento F1 75, in programma il 18 febbraio all'arena O2 di Londra. A tal riguardo, lunedì 24 febbraio è il giorno designato per la rivelazione della W16, la vettura del team di Brackley per il Mondiale di Formula 1 2025 che verrà affidata a George Russell e soprattutto ad Andrea Kimi Antonelli, giovane talento italiano che avrà il compito di essere il sostituto di Lewis Hamilton sul sedile delle Frecce d'Argento.

Mercedes W16, shakedown 24 ore prima dei test invernali

La Mercedes-AMG F1 W16 E Performance sarà la 16a monoposto nella storia delle Frecce d'Argento dopo il loro ritorno nella categoria nel 2010, e seguirà una filosofia simile alle ultime vetture uscite da Brackley in vista del cambiamento regolamentare del 2026. Il lancio, che seguirà una modalità virtuale così come negli ultimi anni, si svolgerà due giorni prima dell'inizio dei test pre stagionali in Bahrain, con il team di Brackley che per allora sarà già partito alla volta di Sakhir per i preparativi.

Il giorno dopo, martedì 25 febbraio, sarà la volta del classico shakedown della monoposto con Russell e Kimi Antonelli che scenderanno per la prima volta in pista con la nuova vettura per poi condividere le loro prime dichiarazioni in vista della nuova stagione insieme a quelle del team principal Mercedes Toto Wolff. Riguardo alla livrea, lo stesso Toto aveva affermato nei giorni scorsi che la loro monoposto rimarrà “nera” nonostante la partenza di Lewis Hamilton.

Il calendario delle presentazioni (finora)

Nonostante la pubblicizzazione dell'evento F1 75 a Londra per il 18 febbraio, alcuni team hanno deciso di non rinunciare alle singole presentazioni delle proprie vetture. La Ferrari è stata la prima in tal senso a muoversi, annunciando la presentazione della nuova monoposto di Leclerc e Hamilton (conosciuta ancora come “progetto 677”) per il 19 febbraio con tanto di shakedown a Fiorano, il tutto un giorno dopo il lancio a Londra della sua livrea e di quelle degli altri 9 team in griglia.

Dopodiché è toccata alla Williams toccare il calendario, fissando la presentazione della FW47 il 14 febbraio a Silverstone, bensì 4 giorni prima del mega-evento della F1 all'O2. La terza ed ultima squadra in ordine cronologico ad aver annunciato una data per la presentazione della propria monoposto è stata appunto la Mercedes, mentre per le altre scuderie ci aspettiamo, date le circostanze, che molte decidano di presentare le loro nuove vetture a Londra nell'evento F1 75 o direttamente a Sakhir per l'inizio della 3 giorni di test in Bahrain.

Andrea Mattavelli