WorldSBK | Cremona: italiani pronti a fare gli onori di casa

Il grande motociclismo internazionale fa tappa in Italia: il Cremona Circuit ospiterà il quarto round della stagione 2025 del WorldSBK, la seconda edizione dopo quella dello scorso settembre. Dopo le sfortune della domenica di Assen il più atteso è sicuramente Nicolò Bulega, ma Danilo Petrucci è reduce dalla tripletta in Lombardia.

Bulega atteso al riscatto, Toprak alla cieca

Se c'è un pilota che cercherà il riscatto a Cremona, quello è senza dubbio Nicolò Bulega. Il ducatista si è dimostrato ancora una volta come il più forte nel weekend di Assen, ma ha raccolto molto meno delle aspettative. I due problemi tecnici sofferti in Superpole Race e Gara 2 hanno rovinato la trasferta olandese per il leader del campionato, che ha comunque conservato 21 lunghezze di vantaggio nella graduatoria su Toprak Razgatlıoğlu. Il turco ha collezionato “solo” la vittoria nella Superpole Race, salvo poi chiudere ai piedi del podio nelle due manche lunghe. Inoltre, il pilota BMW arriva a Cremona con un forte svantaggio rispetto agli avversari. Razgatlıoğlu non ha corso il round lombardo nel 2024, tenutosi solo qualche settimana dopo il terribile incidente che ha visto il #54 come protagonista nelle FP2 a Magny-Cours. El Turco ha così saltato il weekend cremonese per poi tornare in pista ad Aragón e vincere il campionato nell'appuntamento finale di Jerez de la Frontera. Razgatlıoğlu ha girato al Cremona Circuit nei test svolti nel 2024 prima del round, ma non averci corso è sicuramente un handicap che va considerato.

Petrucci, Locatelli e Iannone: italiani attesissimi

Al Cremona Circuit non sarà solamente il solito duello tra Bulega e Razgatlıoğlu, anzi. Sono tantissimi gli italiani attesi dopo le ottime cose fatte vedere recentemente. Andrea Locatelli è reduce da una meritatissima vittoria in Gara 2 ad Assen arrivata al termine di un weekend sempre in crescita per il bergamasco. Proprio dove nel 2024 la R1 ha “messo le ali” per la prima volta facendo debuttare il nuovo modello, Loka è atteso ad un fine settimana da protagonista assoluto. Stesso discorso vale per Danilo Petrucci, colui che lo scorso anno ha dominato il weekend cremonese. Sul tracciato lombardo Petrux ha vinto le tre gare in programma con una facilità disarmante e ovviamente parte con i favori del pronostico alla luce dei buoni risultati messi a segno fino a questo punto della stagione. Non bisogna fare i conti senza Andrea Iannone, che a Cremona lo scorso anno ha festeggiato sul podio della Superpole Race.

WorldSSP | Manzi ragioniere, chi farà i conti con lui?

Passando al WorldSSP, continua la caccia al trono lasciato vacante da Adrián Huertas. Stefano Manzi è stato premiato dalla costanza fino a questo momento: certo, la velocità non manca al pilota Ten Kate Racing, ma l'azzurro non è mai sceso dal podio nelle sei gare disputate fino a questo momento. Dopo la vittoria al debutto con la Yamaha R9, Manzi ha sempre chiuso al secondo posto. Solo il taglio dell'ultima chicane ad Assen in Gara 2 ha tolto la gioia al #62, che si è dovuto inchinare a Can Öncü: il turco si è dimostrato quasi imbattibile quando è in giornata, ma per ora è la costanza che lo frega. Come non mettere Bo Bendsnyeder tra i pretendenti alla vittoria: l'olandese ha già alzato il trofeo più importante due volte in questa stagione ed è attualmente la seconda forza del campionato. In casa della varesina MV Agusta, Bendsneyder darà sicuramente battaglia così come Tom Booth-Amos: il pilota Triumph ha conquistato il primo podio iridato proprio al Cremona Circuit in occasione di Gara 2. Con un anno in più di esperienza ed una Street Triple 765 ancora più performante è vietato sognare.

WorldSBK | Cremona: gli orari del weekend

Venerdì 2 Maggio

09:40 | WorldWCR - FP

10:20 | WorldSBK - FP1

11:20 | WorldSSP - FP

14:10 | WorldWCR - Superpole

15:00 | WorldSBK - FP2

16:00 | WorldSSP - Superpole

Sabato 3 Maggio

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldWCR - WUP 1

09:50 | WorldSSP - WUP 1

11:00 | WorldSBK - Superpole

12:45 | WorldWCR - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1 (diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 4 Maggio

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldWCR - WUP 2

09:40 | WorldSSP - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (differita TV8 ore 13:05)

12:45 | WorldWCR - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2 (diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 2

