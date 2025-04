WorldSBK | Assen, Superpole Race: Razgatlıoğlu vince in solitaria, out Bulega

Sul tracciato bagnato di Assen è Toprak Razgatlıoğlu a conquistare la vittoria della Superpole Race del WorldSBK, seguito da Sam Lowes in seconda posizione e Álvaro Bautista in terza. Ritirati, invece, Andrea Iannone e Nicolò Bulega.

Toprak Razgatlıoğlu viaggia in solitaria ad Assen

Nella prima delle due gare della domenica di WorldSBK ad Assen è Toprak Razgatlıoğlu a portare a casa la vittoria. Il pilota turco del team ROKiT BMW non ha avuto rivali, ha preso la testa della Superpole Race nel corso del primo giro e non l'ha mai mollata. Alle sue spalle Sam Lowes. Partito dalla pole position, il pilota britannico ha perso la posizione di testa alla prima curva, perdendo terreno dal leader gara e trovandosi costretto a rimontare. Il pilota del team Marc VDS, che si è sempre mostrato competitivo in condizioni di bagnato, si è reso protagonista di una bella battaglia con Álvaro Bautista, chiudendo la Superpole Race in seconda posizione, dopo il problema sofferto da Nicolò Bulega che lo ha costretto al ritiro. A chiudere il podio è Álvaro Bautista, che dopo la disastrosa Gara 1 di ieri, può ritenersi soddisfatto di essere tornato sul podio.

Apre la seconda fila, in previsione di Gara 2, Andrea Locatelli, che si è dimostrato nuovamente competitivo su questo tracciato. Chiudono rispettivamente in quinta e sesta posizione Michael Van der Mark e Scott Redding, distanti dal gruppo che lottava per il podio. Conquista un'ottima ottava posizione Yari Montella, alle spalle di Remy Gardner.

Gara da incubo per Iannone e Bulega

Non è stata una gara fortunata per Nicolò Bulega. Il pilota del team Aruba.it si trovava in seconda posizione, quando ha iniziato a riscontrare problemi sulla sua moto. Bulega si è poi ritirato e sarà chiamato a rimontare nella gara di questo pomeriggio. Sfortunato anche Andrea Iannone. Partito dalla decima posizione, Iannone era riuscito a rimontare e si trovava nel gruppetto che lottava per il podio. Purtroppo, però, nelle prime battute della gara, ha commesso un errore che ha lo ha costretto al ritiro. Una gara anonima, invece, per Danilo Petrucci che sul tracciato ancora bagnato di Assen non trova il ritmo e chiude in tredicesima posizione. Davanti a lui si piazza, in dodicesima posizione, Alex Lowes, preceduto dal compagno di squadra Axel Bassani.

WorldSBK | Assen: i risultati della Superpole Race

Credits: WorldSBK

Giulia Pea

Leggi anche: WorldSBK | Assen, Álvaro Bautista mai così male: "Non ho avuto pazienza"