Dakar 2025 | Moto, Stage 8: Schareina all'attacco ma Sanders controlla

I piloti di moto hanno da poco concluso la Stage 8 della Dakar 2025. Tosha Schareina ha lanciato una grossa offensiva nei confronti del leader Daniel Sanders, ma questi ha parato bene il colpo. Nella Rally2, Edgar Canet ha ribadito la sua superiorità infliggendo un distacco pesante al suo primo inseguitore, Tobias Ebster.

Honda fa tripletta nello Stage 8

Tosha Schareina è partito all’attacco. Lo spagnolo della Honda si è portato a casa la vittoria della speciale dopo un duello iniziale con Ricky Brabec, battuto grazie anche ai quasi 3 minuti e mezzo di bonus accumulati nelle tappe precedenti. Lo statunitense vincitore uscente del rally ha pagato 2 minuti di distacco e si è accontentato della piazza d’onore. Daniel Sanders ha deciso di lasciar sfogare i due rivali concentrandosi sulla propria strategia di gara. Essendo partito tra i primi, l’australiano della KTM ha pensato a portare la moto al bivacco, aspettando il momento giusto per tornare sull’offensiva. Il leader ha rimesso tre minuti e mezzo allo spagnolo, chiudendo al quarto posto assoluto. Un risultato quasi ininfluente per la classifica generale, dove dispone di un vantaggio di 12 minuti su Schareina. Il podio virtuale lo ha completato Skyler Howes, per una tripletta marchiata Honda.

Quintanilla alza bandiera bianca, Canet stupisce ancora

Non sono mancati i colpi di scena. Il primo è venuto da Pablo Quintanilla, caduto al Km 133. Il cileno ha accusato un trauma alla spalla e ha deciso di non proseguire la corsa. Adrien Van Beveren e Luciano Benavides si sono fermati per soccorrerlo, perdendo molto tempo (gli sarà restituito per regolamento, ndr). Lorenzo Santolino è rimasto fermo nelle battute conclusive per un problema elettrico sulla sua Sherco. Lo spagnolo vincitore della terza tappa è riuscito a ripartire, ma ha perso più di un’ora. L’onore della Sherco è stato vendicato da Rui Goncalves, nono a 12 minuti da Schareina. Davanti al portoghese si è piazzato José Cornejo Ignacio Florimo, rimasto ormai l’unico rappresentante della Hero visto il ritiro dei compagni Ross Branch e Sebastian Buhler.

Nella classe Rally2 Edgar Canet ha inferto un colpo doloroso alle speranze di Tobias Ebster. Il 19enne spagnolo ha dimostrato tutta la sua classe, terminando la tappa al sesto posto assoluto. Non è la migliore performance della categoria (il sudafricano Michael Docherty lo ha preceduto al 5° posto, ndr), ma gli ha consentito di portare il suo vantaggio sul rivale austriaco a più di 28 minuti nella classifica generale, quando mancano quattro stage alla conclusione. Una vera ipoteca sul successo di classe, anche se alla Dakar può succedere di tutto, fino all’ultimo Km.

Dakar 2025, Moto | I risultati dello Stage 8

Classifica di tappa. Credits: dakar.com

Dakar 2025, Moto | La classifica generale dopo lo Stage 8

Classifica generale. Credits: dakar.com

Riccardo Trullo

