Dakar 2025 | Moto, Stage 7: Sanders vince ed allunga in classifica

Daniel Sanders porta a casa la quinta vittoria di tappa nello Stage 7 della Dakar Rally 2025, allungando cosi nella classifica generale. Alle sue spalle in seconda posizione Toscha Schareina che paga un distacco nella generale di 3’47 dall’australiano, mentre chiude terzo Pablo Quintanilla.

Sanders vince ancora

Uno Stage 7 della Dakar Rally 2025 che vede trionfare ancora una volta Daniel Sanders, che porta a cinque i suoi successi in questa edizione e riesce ad allungare ulteriormente nella generale. Il pilota australiano di KTM ha infatti un vantaggio di 15’33 su Toscha Shareina, che oggi le ha provate tutte per soffiare la vittoria al rivale, ma alla fine ha pagato un distacco di 3’47 dal leader. Schareina infatti è partito quarto riuscendo a mantenere il comando dello Stage 7 fino al km 289, ma dal 339 in poi non è più riuscito a tenere a bada Sanders, che è stato bravo a sfruttare la sua posizione di partenza ed attaccare nella seconda parte di gara portando così a casa l’ennesima vittoria che lo avvicina al successo in questa edizione della Dakar. In terza posizione invece troviamo la Honda di Pablo Quintanilla, anche lui bravo ad approfittare della posizione di partenza alle spalle di Sanders, che riesce a piazzarsi davanti ad Adrien van Beveren, oggi quarto a 6’56 dal leader. Il francese con la posizione odierna consolida il terzo posto nella generale con un ritardo di 26’07 dall’australiano di KTM, mentre chiude in quinta posizione Luciano Benavides.

Brabec in difficoltà

Giornata difficile invece per Ricky Brabec, vincitore della passata edizione e vincitore della speciale di ieri, che paga un distacco di 10’01 dal leader nella tappa di oggi. L’americano di Honda ha sicuramente pagato il fatto di aver aperto la pista per buona parte dello Stage e non sono bastati i 4’47 di abbuoni per ottenere un piazzamento migliore. In difficoltà anche Skyler Howes che paga invece un distacco di 11’23 dalla vetta chiudendo di fatto la top ten. In classifica generale quindi a parte le prime tre consolidate posizioni troviamo Ricky Brabec in quarta con un distacco di 33’19, con Luciano Benavides che sale in quinta a 37’32 davanti a Howes sesto. Settima posizione per Quintanilla che paga un ritardo di 46’19 davanti a Cornejo Florimo a 52’43. Chiudono la top ten della generale Santolino ed Ester con un distacco rispettivamente di 1:18.55 e 1:42.00.

Classifica Stage 7:

POS PILOTA MOTO TEMPO / GAP 1 Daniel Sanders KTM 4:10:33 2 Tosha Schareina Honda +3:37 3 Pablo Quintanilla Honda +5:27 4 Adrien van Beveren Honda +6:56 5 Luciano Benavides KTM +7:24 6 José Cornejo Florimo Hero +8:04 7 Rui Gonçalves Sherco +8:46 8 Lorenzo Santolino Sherco +9:27 9 Ricky Brabec Honda +10:01 10 Skyler Howes Honda +11:23

Classifica Generale:

POS PILOTA MOTO TEMPO / GAP 1 Daniel Sanders KTM 39:29:22 2 Tosha Schareina Honda +15:33 3 Adrien van Beveren Honda +26:07 4 Ricky Brabec Honda +33:19 5 Luciano Benavides KTM +37:32 6 Skyler Howes Honda +38:48 7 Pablo Quintanilla Honda +46:19 8 José Cornejo Florimo Hero +52:43 9 Lorenzo Santolino Sherco +1:18:55 10 Tobias Ebster KTM +1:42:00

Julian D'Agata