Dakar 2025 | Moto, Stage 3: Santolino entra nella storia, Sanders mantiene la leadership

Lo Stage 3 del Dakar Rally 2025 ha visto trionfare a sorpresa lo spagnolo Lorenzo Santolino, che riporta alla vittoria la Sherco dopo ben sei anni. Alle sue spalle chiudono il podio l’altra sorpresa di giornata Bradley Cox e Ricky Brabec.

Santolino entra nella storia

Una vittoria storica quella conquistata nello Stage 3 della Dakar Rally da Lorenzo Santolino, che oltre ad ottenere il suo primo successo nella competizione riesce a riportare la Sherco sul gradino più alto del podio dopo ben sei anni. Lo spagnolo infatti ha ottenuto il miglior tempo nella speciale che oggi prevedeva 327 km da Bisha ad Al Henakiyah, con il percorso che è stato accorciato a causa delle forti piogge che si sono abbattute sull’area nei giorni scorsi. Santolino è stato bravo a sfruttare le sue abilità nel trial, riuscendo a prendere il comando anche grazie ad una strategia di navigazione efficace che lo ha visto concludere lo Stage 3 in 3:44.34, precedendo di 1’21 il sudafricano Bradley Cox. Santolino con la vittoria di oggi entra nella storia della Dakar essendo il 13simo spagnolo a portare a casa una vittoria di tappa nella categoria Moto.

Alle sue spalle come detto prima troviamo l’altra sorpresa di giornata Bradley Cox, che ha cercato fino alla fine a contendere la vittoria allo spagnolo ed a cui va dato il merito di essere riuscito a sfruttare la sua posizione di partenza arretrata in una tappa sicuramente non facile per chi doveva aprire la pista. In terza posizione troviamo invece Ricky Brabec, che chiude con distacco di 4’01 dalla vetta e piazzandosi davanti a Skyler Howes e Ross Branch che invece pagano un distacco di 4’10 e 4’14 dallo spagnolo. Grazie al risultato di oggi Howes riesce a risalire la classifica generale portandosi al secondo posto con un distacco di soli 1’57 da Sanders, che fino a questo momento era stato il dominatore della Dakar 2025.

Problemi per Sanders

Sanders dal canto suo ha vissuto uno Stage 3 particolarmente complicato già dall’inizio della tappa che lo aveva visto nel ruolo di apripista, avendo perso ben 5 minuti nei primi chilometri che si sono rivelati fondamentali nella tappa di oggi. L’australiano infatti chiude la giornata in 23esima posizione con un ritardo di 14’49 da Santolino. Distacco che sarebbe potuto essere più ampio se non fosse per l’abbuono di 4’20 che gli è stato concesso per aver aperto la pista, ma che alla fine gli ha permesso di mantenere la prima posizione nella generale. Recuperano terreno in classifica quindi anche Ross Branch che si porta a 2’05 da Sanders, mentre Ricky Brabec è quarto a 4’21.

Rimane in corsa nella classifica generale anche Tosha Shareina, che nonostante anche lui abbia avuto difficoltà nella tappa di oggi riesce a ridurre il suo distacco a 8’17, portandosi cosi in quinta posizione e davanti a Luciano Benavides, che invece paga un distacco di 12’37. Rimangono in corsa anche Pablo Quintanulla e Adrien van Beveren pagando un distacco rispettivamente di 15 e 16 minuti dalla leadership di Sanders. La tappa di domani invece si correrà da Al Henakiyah ad Alula per un totale di 415 chilometri. Di seguito la classifica dello Stage 3:

Julian D’Agata