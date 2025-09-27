MotoGP | GP Giappone: patatrac Aprilia nella Sprint, nuovo stop per Martin

La grande delusa di questo sabato MotoGP a Motegi è senza dubbio Aprilia: per loro la Sprint del GP Giappone è finita dopo neanche un centinaio di metri quando Jorge Martin è caduto centrando in pieno il compagno Marco Bezzecchi. Per il campione del mondo c'è la frattura scomposta della clavicola destra.

L'incidente tra Aprilia nella partenza della Sprint

Un episodio causato dal pilota madrileno: partito dalla 17ª casella dello schieramento, Jorge Martin ha tentato per l'ingresso di curva 1 di andare all'interno su Aldeguer che a sua volta era affiancato a Miller. Nella staccata, però, Jorge ha sbagliato i tempi finendo anche sopra la gamba d'appoggio del pilota Gresini, perdendo così il controllo della sua moto e andando a sbattere violentemente contro l'incolpevole Marco Bezzecchi, causando l'uscita di entrambi i piloti Aprilia al primo giro della Sprint.

Se l'italiano è riuscito a tornare ai box della casa di Noale sui suoi piedi, l'iridato invece appena rialzato si è sentito subito dolorante alla spalla destra ed è andato al centro medico per ulteriori accertamenti. Immagini che hanno subito destato grande preoccupazione al muretto considerati i tanti infortuni che il pilota spagnolo aveva già subito tra il pre-campionato e la caduta al GP del Qatar che lo avevano già lasciato fuori praticamente per metà campionato.

Il bollettino: frattura scomposta per Martin

Dopo qualche minuto, purtroppo, è arrivata la notizia peggiore possibile per il pilota #1 della classe regina. “Jorge Martin si è sottoposto alle visite mediche presso il centro medico del circuito. Le radiografie hanno rivelato una frattura scomposta della clavicola destra.”, questo è il verdetto uscito nell'ultimo comunicato stampa Aprilia, che prosegue: “Il pilota verrà ora trasferito via elicottero all'Ospedale Universitario di Dokkyo per una TAC così da fare la migliore valutazione della situazione”.

Una mazzata pesante per la casa di Noale e per il campione del mondo uscente, con un bilancio che viene accentuato dalle parole di Antonio Boselli, capo della comunicazione Piaggio, ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Martin dovrà essere operato. A breve verrà trasferito in Spagna, poi vi aggiorneremo sul luogo dell'operazione. Per Bezzecchi invece c'è stata solo una forte contusione alla gamba destra dove c'è stato l'impatto sfortunato con Jorge”. Così si materializza quella che ormai è una stagione davvero stregata per Martin, che dal suo rientro a Brno stava cercando di crescere e di costruire il feeling con una moto che non aveva mai potuto provare nell'inverno.

Andrea Mattavelli

Leggi anche: MotoGP | GP Giappone, Bagnaia è tornato: "Tornato a guidare come so"