WorldSBK | Aragón, Superpole Race: sgambetto di Bulega a Razgatlıoğlu, niente record

Si ferma a 13 la striscia vincente di Toprak Razgatlıoğlu nel WorldSBK. Ad Aragón, terreno di caccia Ducati, il turco di BMW è stato beffato all'ultima curva da Nicolò Bulega. Vittoria di forza per il ducatista, con Borgo Panigale che piazza anche Álvaro Bautista sul podio.

Bulega, vittoria di forza e record negato

Nicolò Bulega ce l'ha fatta: dopo 13 occasioni fallite, nella Superpole Race di Aragón il ducatista ha mostrato i muscoli nel conflitto diretto con Toprak Razgatlıoğlu. Bulega ci è riuscito proprio all'ultima curva, in quel settore finale del MotorLand che da venerdì sorride alla V4R. Razgatlıoğlu ha tentato di mantenere la linea, ma la maggiore scorrevolezza del #11 ha permesso il sorpasso più importante della stagione. Infatti, questo successo nega a Razgatlıoğlu il record di 14 vittorie consecutive stabilito nel 2024. Accetta con sportività Razgatlıoğlu la sconfitta, che proverà sicuramente a rifarsi in Gara 2 sfruttando la maggiore maneggevolezza della sua moto.

Bautista, dalla ghiaia al podio

Ducati conferma la grande competitività ad Aragón con il podio di Álvaro Bautista. Il due volte iridato WorldSBK è tornato al parco chiuso con una gara di sostanza, sicuramente migliore rispetto alla caduta che ha messo prematuramente fine a Gara 1 mentre si trovava in lotta per la top 5. Ancora diverse Panigale in top 10: Andrea Iannone, sulla pista che gli ha regalato la prima vittoria nella categoria lo scorso anno, è 4° dopo aver superato Sam Lowes nelle ultime fasi della Superpole Race. L'inglese è stato protagonista di un errore all'ultima curva con pochi giri dal termine, lasciando così pista libera al pilota Pata Go Eleven.

Bimota si conferma nelle posizioni di vertice grazie al 6° posto di Alex Lowes, sempre concreto negli ultimi appuntamenti. Leggermente in difficoltà Danilo Petrucci rispetto alle attese, solo 7°. Zona punti anche per Jonathan Rea e Michael van der Mark, rispettivamente 8° e 9°. Il nordirlandese si è preso gli onori di miglior Yamaha viste le difficoltà di Andrea Locatelli, solo 12°. Delude, rispetto a Gara 1, Axel Bassani: il secondo pilota Bimota ha chiuso 11°, proprio da dove era partito sullo schieramento di partenza. Il veneto ieri ha chiuso 8° dopo essere scattato dall'ultima posizione in griglia, rimangono sicuramente delle aspettative per Gara 2. Out sia Michael Rinaldi che Yari Montella.

WorldSBK | Aragón: i risultati della Superpole Race

