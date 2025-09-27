MotoGP | GP Giappone, Sprint: la cronaca testuale LIVE

A Motegi è tutto pronto per la Sprint del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position è Francesco Bagnaia, tornato in testa alla griglia dopo diverse gare in difficoltà. ‘Pecco’, però, dovrà guardarsi bene le spalle dalla concorrenza, a partire da Joan Mir, qui in stato di grazia in sella alla sua Honda, e dal compagno di box Marc Marquez, ormai a un passo dalla vittoria del titolo.

Giorgia Guarnieri