MotoGP | GP Giappone, Sprint: la cronaca testuale LIVE

A Motegi è tutto pronto per la Sprint del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position è Francesco Bagnaia, tornato in testa alla griglia dopo diverse gare in difficoltà. ‘Pecco’, però, dovrà guardarsi bene le spalle dalla concorrenza, a partire da Joan Mir, qui in stato di grazia in sella alla sua Honda, e dal compagno di box Marc Marquez, ormai a un passo dalla vittoria del titolo.

Giorgia Guarnieri

  • finish
    GRAZIE PER AVERCI SEGUITO 🏁

    Chiudiamo qui la diretta testuale della Sprint del GP del Giappone di MotoGP. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti di giornata. A presto!

  • finish
    L'ORDINE DI ARRIVO

    Questo l'ordine di arrivo dei primi dieci:

    1. Bagnaia
    2. M.Marquez
    3. Acosta
    4. Mir
    5. Morbidelli
    6. Quartararo
    7. Marini
    8. R.Fernandez
    9. Ogura
    10. A.Marquez
  • finish
    Prima vittoria stagionale in una Sprint per Bagnaia, assoluto dominatore del sabato di Motegi

  • finish
    BAGNAIA C'E!

    Bagnaia torna finalmente alla vittoria dominando dal primo all'ultimo giro la Sprint del GP del Giappone. Secondo M.Marquez, che completa così la doppietta Ducati

  • 12th
    INIZIA L'ULTIMO GIRO

    Queste le posizioni:

    1. Bagnaia
    2. M.Marquez
    3. Acosta
    4. Mir
    5. Morbidelli
    6. Quartararo
    7. Marini
  • 10th
    MARQUEZ SU ACOSTA

    Indiavolato Marquez, che passa pure Acosta e si porta in seconda posizione a poco più di due giri dal termine

  • 9th
    NONO GIRO CONCLUSO

    Queste le posizioni:

    1. Bagnaia
    2. Acosta
    3. M.Marquez
    4. Mir
    5. Morbidelli
    6. Quartararo
    7. Marini
  • 8th
    BASTIANINI OUT

    Problema tecnico sulla KTM di Enea Bastianini, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine della Sprint

  • 8th
    MARQUEZ SU MIR

    Arriva finalmente l'attacco decisivo di Marquez, che guadagna così la terza posizione su Mir

  • 7th
    SETTIMO GIRO CONCLUSO

    Posizioni invariate:

    1. Bagnaia
    2. Acosta
    3. Mir
    4. M.Marquez
    5. Morbidelli
    6. Quartararo
    7. Marini
  • 5th
    BAGARRE MIR-MARQUEZ

    Grande bagarre per la terza posizione tra Mir e Marquez. Il secondo ci prova a più riprese, ma Mir resiste

  • 4th
    QUARTO GIRO CONCLUSO

    Queste le posizioni:

    1. Bagnaia
    2. Acosta
    3. Mir
    4. M.Marquez
    5. Morbidelli
    6. Quartararo
    7. Marini
  • 3rd
    ACOSTA SU MIR

    Arriva l'attacco di Acosta su Mir per la seconda posizione, con lo spagnolo di KTM che ora si mette all'inseguimento di Bagnaia

  • 2nd
    QUARTARARO SU MARINI

    Arriva l'attacco di Quartararo su Marini, con il francese che guadagna una posizione. Ora è sesto

  • 1st
    PRIMO GIRO CONCLUSO

    Queste le posizioni:

    1. Bagnaia
    2. Mir
    3. Acosta
    4. M.Marquez
    5. Morbidelli
    6. Marini
    7. Quartararo
  • start
    MARTIN E BEZZECCHI OUT!

    Finisce alla prima curva la Sprint delle due Aprilia. Jorge Martin, molto interno, perde il controllo della moto e coinvolge anche un incolpevole Marco Bezzecchi

  • start
    PARTITI!

    Scatta bene Pecco Bagnaia, che mantiene la posizione di testa davanti a Mir e Acosta. Scivola in quarta posizione M.Marquez.

    IL METEO A MOTEGI 🌡️

    Cielo sereno al Twin Ring di Motegi, dove a breve prenderà il via la Sprint di MotoGP. La temperatura è calda, con 28° nell'aria e 44° sull'asfalto.

    GRIGLIA DI PARTENZA 🚥

    Questa la griglia di partenza della Sprint di Motegi. Sarà Francesco Bagnaia a scattare dalla pole position davanti a Joan Mir e Marc Marquez. Più arretrato Marco Bezzecchi, solamente nono.

    BUONGIORNO GIAPPONE 🇯🇵

    Buon pomeriggio Amici di LiveGP! Tra meno di 15’ si spegneranno i semafori del Twin Ring di Motegi per il via della Sprint del GP del Giappone di MotoGP. Rimanete connessi per seguire la cronaca testuale!