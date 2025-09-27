MotoGP | GP Giappone, Sprint: la cronaca testuale LIVE
Bagnaia scatta dalla pole, Marc Marquez insegue per il sogno (iridato): a Motegi si accende la sfida
Bagnaia scatta dalla pole, Marc Marquez insegue per il sogno (iridato): a Motegi si accende la sfida
A Motegi è tutto pronto per la Sprint del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position è Francesco Bagnaia, tornato in testa alla griglia dopo diverse gare in difficoltà. ‘Pecco’, però, dovrà guardarsi bene le spalle dalla concorrenza, a partire da Joan Mir, qui in stato di grazia in sella alla sua Honda, e dal compagno di box Marc Marquez, ormai a un passo dalla vittoria del titolo.
Giorgia Guarnieri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE
-
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO 🏁
Chiudiamo qui la diretta testuale della Sprint del GP del Giappone di MotoGP. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti di giornata. A presto!
-
L'ORDINE DI ARRIVO
Questo l'ordine di arrivo dei primi dieci:
- Bagnaia
- M.Marquez
- Acosta
- Mir
- Morbidelli
- Quartararo
- Marini
- R.Fernandez
- Ogura
- A.Marquez
-
Prima vittoria stagionale in una Sprint per Bagnaia, assoluto dominatore del sabato di Motegi
-
BAGNAIA C'E!
Bagnaia torna finalmente alla vittoria dominando dal primo all'ultimo giro la Sprint del GP del Giappone. Secondo M.Marquez, che completa così la doppietta Ducati
-
12th
INIZIA L'ULTIMO GIRO
Queste le posizioni:
- Bagnaia
- M.Marquez
- Acosta
- Mir
- Morbidelli
- Quartararo
- Marini
-
10th
MARQUEZ SU ACOSTA
Indiavolato Marquez, che passa pure Acosta e si porta in seconda posizione a poco più di due giri dal termine
-
9th
NONO GIRO CONCLUSO
Queste le posizioni:
- Bagnaia
- Acosta
- M.Marquez
- Mir
- Morbidelli
- Quartararo
- Marini
-
8th
BASTIANINI OUT
Problema tecnico sulla KTM di Enea Bastianini, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine della Sprint
-
8th
MARQUEZ SU MIR
Arriva finalmente l'attacco decisivo di Marquez, che guadagna così la terza posizione su Mir
-
7th
SETTIMO GIRO CONCLUSO
Posizioni invariate:
- Bagnaia
- Acosta
- Mir
- M.Marquez
- Morbidelli
- Quartararo
- Marini
-
5th
BAGARRE MIR-MARQUEZ
Grande bagarre per la terza posizione tra Mir e Marquez. Il secondo ci prova a più riprese, ma Mir resiste
-
4th
QUARTO GIRO CONCLUSO
Queste le posizioni:
- Bagnaia
- Acosta
- Mir
- M.Marquez
- Morbidelli
- Quartararo
- Marini
-
3rd
ACOSTA SU MIR
Arriva l'attacco di Acosta su Mir per la seconda posizione, con lo spagnolo di KTM che ora si mette all'inseguimento di Bagnaia
-
2nd
QUARTARARO SU MARINI
Arriva l'attacco di Quartararo su Marini, con il francese che guadagna una posizione. Ora è sesto
-
1st
PRIMO GIRO CONCLUSO
Queste le posizioni:
- Bagnaia
- Mir
- Acosta
- M.Marquez
- Morbidelli
- Marini
- Quartararo
-
MARTIN E BEZZECCHI OUT!
Finisce alla prima curva la Sprint delle due Aprilia. Jorge Martin, molto interno, perde il controllo della moto e coinvolge anche un incolpevole Marco Bezzecchi.
-
PARTITI!
Scatta bene Pecco Bagnaia, che mantiene la posizione di testa davanti a Mir e Acosta. Scivola in quarta posizione M.Marquez.
-
IL METEO A MOTEGI 🌡️
Cielo sereno al Twin Ring di Motegi, dove a breve prenderà il via la Sprint di MotoGP. La temperatura è calda, con 28° nell'aria e 44° sull'asfalto.
-
GRIGLIA DI PARTENZA 🚥
Questa la griglia di partenza della Sprint di Motegi. Sarà Francesco Bagnaia a scattare dalla pole position davanti a Joan Mir e Marc Marquez. Più arretrato Marco Bezzecchi, solamente nono.
-
BUONGIORNO GIAPPONE 🇯🇵
Buon pomeriggio Amici di LiveGP! Tra meno di 15’ si spegneranno i semafori del Twin Ring di Motegi per il via della Sprint del GP del Giappone di MotoGP. Rimanete connessi per seguire la cronaca testuale!