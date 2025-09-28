WorldSSP | Aragón, Gara 2: Öncü vince in volata su Manzi

É Can Öncü a trionfare in Gara 2 nel weekend di Aragón del WorldSSP. Il pilota turco beffa Stefano Manzi per 27 millesimi, mentre Valentin Debise chiude il podio.

Öncü vince in volata

Nella seconda gara della categoria WorldSSP sul circuito di Aragón è stato Can Öncü a vincere. Il turco ha preso subito la testa della corsa, provando ad imporre il suo ritmo sugli avversari. Öncü non è però riuscito a guadagnare un margine significativo, rimanendo costantemente sotto pressione dagli inseguitori. Negli ultimi giri, la gara si è trasformata in una lotta a tre per la vittoria. Ad avere la meglio è stato Can Öncü con un arrivo in volata su Stefano Manzi. Ha chiuso il podio Valentin Debise. Quarta posizione per Philipp Oettl che ha dimostrato di essere competitivo, ma negli ultimi giri non è riuscito a tenere il passo dei primi tre. Quinta posizione per Jaume Masia, seguito da Xavi Cardelus.

Surra 9°, Casadei out all'ultimo giro

Settima posizione per Tom Booth Amos, seguito da Filippo Farioli. Buona gara di Alberto Surra nel suo secondo weekend nel WorldSSP. Partito dalla ventesima posizione, il torinese ha recuperato terreno, ricucendo il gap con il gruppo di testa e chiudendo in nona posizione. Ha chiuso la Top 10 Federico Caricasulo.

In difficoltà Bo Bendsneyder, solo ventunesimo. Il weekend spagnolo di Lucas Mahias si è chiuso invece con una scivolata. Anche Kaito Toba è stato costretto al ritiro. Dopo una gara passata nel gruppo di testa, nel corso dell'ultimo giro è caduto Mattia Casadei a seguito di un contatto con Roberto Garcia, che ha chiuso poi in ventitreesima posizione.

WorldSSP | Aragón: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Giulia Pea