WEC | 6h Fuji, la cronaca LIVE

Al Fuji Speedway è tutto pronto per la 6 ore nipponica del FIA World Endurance Championship 2025. Sul circuito giapponese si terrà un evento memorabile per il Mondiale Endurance, che tocca quota 100 gare dalla sua inaugurazione su uno dei tracciati più iconici e riconosciuti al mondo per le gare di durata.

La penultima tappa del Mondiale Endurance di quest'anno, inoltre, si arricchisce con il primo match point iridato per la Ferrari che può laurearsi Campione del Mondo Costruttori in Giappone. Per il Cavallino Rampante, rispettivamente a +65 e +69 su Porsche e Cadillac, basterebbe infatti finire la gara con almeno 66 punti di vantaggio sulle due case rivali per conquistare il titolo con una gara d'anticipo.

Più combattuta invece la situazione nella classifica piloti con la lotta interna tra le 499P #51 ufficiali di Calado/Giovinazzi/Pier Guidi e la #50 di Fuoco/Molina/Nielsen e la “giallona” #83 di Kubica/Hanson/Ye gestita da AF Corse. Da non sottovalutare la Porsche #6 di Vanthoor/Estre, vincitrice ad Austin e ultima vettura oltre alle Ferrari ancora matematicamente in corsa per il titolo, e le Toyota che puntano a tornare sul loro podio di casa per riscattare una stagione molto difficile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLA 6H FUJI

Andrea Mattavelli - Luca Pellegrini - Alfredo Cirelli