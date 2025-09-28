Motomondiale | Motegi 2025 - Commento LIVE Sprint

MotoGP | GP Giappone, Gara: la cronaca LIVE di Motegi

Bagnaia scatta dalla pole position verso il bis; Marc Marquez alla caccia del nono titolo.

A Motegi tutto è pronto per il Gran Premio del Giappone di MotoGP. Francesco Bagnaia scatta dalla pole position in cerca del secondo trionfo del weekend, mentre Marc Marquez punta al titolo. Attenzione a Marco Bezzecchi, che parte nono ed è pronto a rifarsi dopo la caduta di ieri.  

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DEL GP DEL GIAPPONE

Giulia Pea

    GRAZIE PER ESSERE STATI CON NOI

    La cronaca live del Gran Premio del Giappone 2025 si conclude qui. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con la MotoGP sarà settimana prossima in Indonesia

    Marc Marquez festeggia il titolo mondiale tra i complimenti dei suoi avversari 

    MARC MARQUEZ É CAMPIONE DEL MONDO

    Marc Marquez conquista il nono titolo mondiale, sei anni dopo l'ultimo titolo

  • 24th
    finish
    FRANCESCO BAGNAIA VINCE IL GP DEL GIAPPONE

    Francesco Bagnaia vince a Motegi davanti a Marc Marquez. Chiude il podio Joan Mir che riporta Honda sul podio

  • 23th
    ULTIMO GIRO

    É iniziato l'ultimo giro della gara. Bagnaia mantiene la testa, Marquez gestisce la seconda posizione

  • 22th
    Joan Mir mantiene la terza posizione davanti a Marco Bezzecchi, con tre secondi di vantaggio

  • 21th
    OUT MILLER

    Il pilota Yamaha è costretto al ritiro a causa della rottura della catena sulla sua moto

  • 21th
    A tre giri dalla fine, Marc Marquez si porta a 2.4 secondi da Bagnaia

  • 20th
    CADUTO NAKAGAMI

    Finisce la gara per il pilota Honda

  • 20th
    PROBLEMI PER BAGNAIA

    Continua a fumare la GP25 di Bagnaia, che riesce a mantenere però la leadership

  • 19th
    ACOSTA LUNGO

    Pedro Acosta commette un errore in staccata e finisce lungo nella ghiaia. Lo spagnolo riparte ma è ventesimo

  • 18th
    Bagnaia mantiene la leadership con oltre 3 secondi di vantaggio. Marquez prova a tenere il passo, ma il distacco è significativo

  • 17th
    Bezzecchi si porta in quarta posizione e si mette alla caccia di Joan Mir

  • 16th
    PROBLEMI PER BAGNAIA

    Si intravede del fumo uscire dallo scarico di Bagnaia, per ora non sembra però rallentare

  • 14th
    ACOSTA IN DIFFICOLTÀ

    Joan Mir attacca Pedro Acosta e si porta in terza posizione. Adesso Acosta dovrà resistere anche agli attacchi di Marco Bezzecchi

  • 12th
    A 14 giri dall'inizio le posizioni sono:

    1 - Francesco Bagnaia

    2 - Marc Marquez

    3 - Pedro Acosta

    4 - Joan Mir

    5 - Marco Bezzecchi

    6 - Franco Morbidelli

    7 - Alex Marquez 

    8 - Raul Fernandez

    9 - Fabio Quartararo 

    10 - Johan Zarco

  • 12th
    In difficoltà Alex Marquez che non riesce a tenere il ritmo di Franco Morbidelli. Il pilota Gresini si trova in settima posizione

  • 11th
    Battaglia per il terzo posto tra Pedro Acosta e Marc Marquez. Il pilota Ducati si porta ora in seconda posizione alla caccia di Francesco Bagnaia

  • 8th
    Bagnaia porta il suo vantaggio oltre i due secondi, Marquez sbaglia e deve respingere ora l'attacco di Joan Mir

  • 6th
    A sei giri dall'inizio è ancora Bagnaia in testa, seguito da Pedro Acosta e Marc Marquez

  • 5th
    Si accende la lotta per la quinta posizione tra Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia porta il sorpasso e si mette ora a caccia del podio.

  • 3rd
    BAGNAIA IN FUGA!

    Bagnaia ha ora oltre un secondo di vantaggio su Pedro Acosta che non riesce a tenere il passo del pilota torinese.

  • 2nd
    Marc Marquez si avvicina a Pedro Acosta, mentre alle sue spalle Joan Mir non riesce a tenere il passo dei primi tre piloti. É settimo Alex Marquez

  • start
    PARTE IL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE

    Ottima partenza di Francesco Bagnaia, che tiene la testa della corsa. Dietro di lui Pedro Acosta che prova subito ad attaccarlo. Ha mantenuto la terza posizione Marc Marquez.

    WARM UP LAP

    É tutto pronto! I piloti sono partiti per il giro di ricognizione, tra pochi minuti il via del Gran Premio del Giappone.

    LA SCELTA DELLA GOMMA

    Tutti i piloti hanno optato per la mescola media sia al posteriore che all'anteriore

    OUT AI OGURA

    Ai Ogura non prenderà parte al Gran Premio del Giappone a causa di un dolore alla mano dovuto alla caduta di Misano. 

    BENVENUTI A MOTEGI!

    Buongiorno e benvenuti nella cronaca live del Gran Premio del Giappone 2025 di MotoGP. I piloti sono schierati in griglia e pronti a partire, Francesco Bagnaia scatterà dalla pole position davanti a Joan Mir e Marc Marquez.