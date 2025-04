Moto2 | GP Qatar, Gara: Arón Canet si sblocca, ora è leader

Fa “ciao ciao” con la mano sotto la bandiera a scacchi Arón Canet, vincitore del Gran Premio del Qatar Moto2. Lo spagnolo di Fantic Racing riesce finalmente a sbloccarsi dopo un errore in partenza, prendendosi la vittoria davanti a Deniz Öncü e Manuel González. Cade a pochi giri dalla fine Jake Dixon, che cede la vetta iridata a Canet.

Arón Canet fa tutto da solo: errore in partenza e vittoria

Arón Canet sembrava in grado di prendersi quella vittoria che tanto gli mancava, visto il ruolo di favorito che ricopriva prima dell'inizio della stagione. Lo spagnolo ha rischiato di rovinare tutto prima ancora di cominciare: lo start è stato dei peggiori, con la Fantic che si è impennata e Canet che è retrocesso fino ai margini della zona punti. Il passo era tra i migliori e da lì è cominciata la rimonta che lo ha portato fino alla vittoria: tantissimi sorpassi per il #44, l'ultimo dei quali a quattro giri dalla fine sfruttando l'errore commesso da Deniz Öncü. Il forcing finale non ha visto risposte da parte degli avversari, così Canet ha vinto la corsa di Lusail ed è il nuovo leader della classifica iridata.

Deniz Öncü torna sul podio, out Dixon

Secondo podio in Moto2 per Deniz Öncü, che bissa così il risultato ottenuto lo scorso anno ad Aragón. Il pilota Red Bull KTM Ajo ha superato verso metà gara Manuel González in staccata di curva 1, ma a pochi giri dalla fine ha commesso un errore che si è rivelato sanguinoso. A due curve dalla fine del tracciato Öncü è andato largo, uscendo leggermente dai limiti della pista e perdendo così la testa della gara definitivamente. Canet ne aveva di più, ma con la battaglia il turco avrebbe potuto dire la sua. Una grande domenica per la famiglia Öncü, che festeggia anche la vittoria di Can in Gara 2 del WorldSSP. González riesce a riprendersi dal weekend orribile degli Stati Uniti con un ottimo 3° posto guidando il gruppo nelle prime fasi di gara.

Quarta posizione per il rookie Daniel Holgado, il quale continua a bruciare le tappe in Moto2. Il pilota spagnolo è appena giù dal podio al termine di una corsa coraggiosa che lo ha visto combattere coi migliori, salvo poi faticare nelle fasi finali. La battaglia per la quinta posizione si è conclusa solo all'ultima curva tra Diogo Moreira e Barry Baltus. Il brasiliano ha avuto la meglio sul secondo pilota Fantic, che è 6°. Celestino Vietti completa una grande rimonta negli ultimi giri che lo porta fino al 7° posto in una domenica che lo ha visto comunque lontano dalle posizioni che contano, ma è comunque la miglior Boscoscuro al traguardo. Lo sarebbe stato Jake Dixon, il quale sembrava potersi giocare il podio, ma è incappato in un errore che lo ha portato alla caduta. Marcos Ramírez, Albert Arenas e Filip Salac chiudono la top 10 davanti al campione uscente Moto3 David Alonso, detentore di un grande passo nelle fasi finali. Giornata storta per Tony Arbolino, solo 20° sotto la bandiera a scacchi.

Moto2 | GP Qatar: i risultati della Gara

Valentino Aggio

