WorldSSP | Assen, Gara 2: Öncü vince su Manzi penalizzato, Bendsneyder terzo

Al termine del weekend di WorldSSP è Can Öncü il vincitore della seconda Gara della categoria, avendo tenuto alle sue spalle Stefano Manzi e Bo Bendsneyder, che invece concludono la corsa in seconda e terza posizione.

Vittoria conquistata al termine dei 18 giri sulla pista di Assen per il turco Can Öncü, che porta a casa la prima posizione in Gara 2 di WorldSSP dopo un terzo posto nel corso della giornata di Sabato. Dietro lui a marcarlo a stretto giro per tutta la durata della corsa c'è stato Stefano Manzi, che ha tagliato il traguardo in prima posizione ma ha oltreppassato i limiti della pista, venendo quini relegato al secondo posto. Nonostante ciò è riuscito comunque a capitalizzare e a conquistare un ottimo secondo posto e a mantenere la leadership del mondiale. Il pilota italiano chiude inoltre davanti all'eroe di casa Bo Bendsneyder, che invece occupa la terza piazza e porta la sua MV Augusta sul terzo e ultimo gradino del podio.

La medaglia di legno va poi a Valentin Debise, che rimane appena fuori dalle posizioni del podio nonostante un'intensa bagarre portata avanti con il trio di testa, che però non si è infine tradotta in un risultato da Top 3. Dietro di lui si piazza il pilota numero #51 Jaume Masià, che grazie alla quinta posizione conquistata porta a casa un bottino abbastanza consistente di punti, seguito a ruota da Marcel Schroetter, che ha concluso invece in sesta piazza. A completare le prime dieci posizioni della classifica finale sono poi Jeremy Alcoba, che al termine delle 18 tornate si posiziona al settimo posto, Aldi Mahendra all'ottavo e un ottimo Federico Caricasulo al nono, con Corentin Perolari a chiudere ufficialmente la Top 10 grazie ad una prestazione che è valsa il decimo posto al traguardo.

Dodicesimo posto per Michael Rinaldi, caduta per Taccini e Mahias

Appena fuori dai primi dieci si trova invece Simon Jespersen, che dopo un quindicesimo posto conquistato al termine di Gara 1 può dire di aver migliorato di qualche piazzamento la performance del sabato, sebbene abbia terminato con distacco significativo rispetto al gruppo di testa. Alle sue spalle ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione Michael Rinaldi, seguito da Philipp Oettl e Xavi Cardelus, che invece hanno chiuso rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto, con Tom Booth-Amos all'inseguimento in quindicesima piazza, dopo un errore commesso a metà della gara. Corsa difficoltosa anche per Niccolò Antonelli e Filippo Farioli, che dopo dei buoni risultati in Gara 1 hanno invece concluso in diciannovesima e ventunesima posizione.

Gara 2 sul tracciato di Assen da dimenticare invece per Leonardo Taccini, che nonostante il grande sesto posto della giornata di sabato e dopo aver dimostrato di essere veloce sulla pista olandese, è stato protagonista di una caduta, che lo ha costretto al ritiro. Altro grande protagonista che si è visto costretto a non portare a termine la corsa è Lucas Mahias, vittima di un incidente con Philipp Oettl.

