Moto2 | GP Qatar, Qualifiche: Gonzalez in pole, Dixon e Canet inseguono

A Lusail è tempo di qualifiche anche per la Moto2. Sotto le stelle del cielo qatariota, è un fenomenale Manuel Gonzalez a firmare a pole position del GP del Qatar davanti a Jake Dixon e Aron Canet, rispettivamente secondo e terzo. Solamente quattordicesimo Celestino Vietti; molto più arretrato Tony Arbolino, addirittura fuori dal Q2.

Gonzalez beffa Dixon e Canet

Nel sabato qatariota non ce n'è per nessuno: a Lusail è un super Manuel Gonzalez a firmare la pole position della Moto2. L'alfiere del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP conquista la prima posizione in griglia grazie al crono di 1:56.301 e precede i due rivali nella corsa al titolo, Jake Dixon e Aron Canet, che scatteranno rispettivamente dalla seconda e terza posizione, con i tempi di 1:56.469 e 1:56.593. A seguire, ad aprire la seconda fila c'è Albert Arenas, quarto in 1:56.624, che precede Daniel Holgado, quinto in 1:56.756, e Zonta VD Goorbergh, sesto in 1:56.774.

In terza fila troviamo Deniz Oncu, che ha fatto registrare il settimo crono in 1:56.778, Filip Salac, ottavo in 1:56.912, e Barry Baltus, nono in 1:56.939. Chiude la top ten Marcos Ramirez, che scatterà dalla decima piazza dopo aver fatto segnare il tempo di 1:57.015, primo a salire sopra il muro dell'1:57.

Vietti e Arbolino arretrati

Sessione poco positiva per i piloti italiani. Sfortunato Celestino Vietti, incappato in una bandiera gialla nel finale [per la caduta di Aji, ndr] che gli ha impedito di fatto di effettuare un ultimo tentativo di time attack, che sarà dunque costretto a partire dalla quattordicesima posizione.

Poche luci anche per Tony Arbolino, che addirittura fallisce l'accesso al Q2, non andando oltre il tempo di 1:57.601, tempo che lo relega in ventiduesima posizione in griglia di partenza.

Moto2 | I tempi delle qualifiche e la griglia di partenza

Definita la griglia di partenza, i piloti della classe intermedia sono pronti a darsi battaglia a Lusail. L'appuntamento con la Moto2, dunque, è per domani alle ore 17.15 italiane per il quarto round della stagione.

Giorgia Guarnieri

