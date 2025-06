EWC | 8h Suzuka: Locatelli e Lecuona pronti all'Ottovolante

Dal Marco Simoncelli di Misano a Suzuka il passo è breve. Direttamente dal round WorldSBK vengono annunciati altri due nomi pesanti in vista della 8h di Suzuka, terzo round del campionato FIM EWC. Andrea Locatelli si aggiungerà alla lineup Yamaha, mentre Iker Lecuona sostituirà Luca Marini per HRC.

La prima volta di Andrea Locatelli

Per Andrea Locatelli sarà la prima volta sull'ottovolante più famoso del mondo. Il pilota bergamasco, che si è gentilmente prestato ai nostri microfoni nel giovedì di Misano, si aggiungerà a Jack Miller e Katsuyuki Nakasuga per una lineup di tutto rispetto per il ritorno del marchio di Iwata nella competizione motociclistica più importante per i marchi giapponesi. Per Locatelli, che ha recentemente rinnovato l'accordo con Yamaha Racing per i prossimi due anni, sarà la prima volta a Suzuka in quella che è una competizione storica: “Ho sempre sognato di correre la 8h di Suzuka - racconta Loka - e poterlo fare con Yamaha è speciale”.

Anche Lecuona a Suzuka: sostituisce Marini

Ritorno in Giappone per Iker Lecuona, lui che alla 8h di Suzuka ha vinto sia nel 2022 (da protagonista, ndr) che nel 2023 (anche se Xavi Vierge ha avuto un ruolo maggioritario rispetto a lui, ndr). Il pilota spagnolo si unirà a Takumi Takahashi e Johann Zarco per una sfida tutta giapponese per la vittoria. L'annuncio dovrebbe arrivare in giornata. La chiamata di Lecuona non era prevista, ma è diventata necessaria nel momento in cui Luca Marini si è infortunato gravemente nel corso delle prove in vista della corsa. HRC avrà comunque tra le proprie fila un pilota dal grande talento che, a differenza di Marini, conosce piuttosto bene sia la CBR che la difficoltà di un evento di questo calibro soprattutto per il fisico.

Da Misano - Valentino Aggio

