MotoGP | Infortunio per Luca Marini in vista della 8h di Suzuka

Brutta tegola per Luca Marini: il pilota Honda HRC MotoGP è stato protagonista di una brutta caduta nella seconda giornata di test in vista della 8 Ore di Suzuka. Il bollettino medico riporta diverse fratture, oltre ad uno pneumotorace. Il pilota rimarrà in ospedale fino a quando non sarà idoneo al ritorno in Europa.

La ricostruzione dell'incidente di Marini

Il fratellastro di Valentino Rossi era giunto in Giappone dopo il GP Gran Bretagna per provare la CBR1000RR-R SP del Team HRC, così da confermare o meno la sua partecipazione alla terza tappa del FIM Endurance World Championship di quest'anno insieme al già confermato Johann Zarco. Sceso in pista insieme al transalpino per la casa alata, Marini aveva completato senza problemi ieri la prima giornata di test sul circuito di Suzuka, nonostante il diluvio.

Oggi le condizioni della pista e del meteo erano nettamente migliori ed il pilota della VR46 Riders Academy era tornato in pista per migliorare il feeling sulla sua nuova moto, fino al fatidico incidente. Seppur non ci siano immagini ufficiali, dalle prime ricostruzioni dalla pista Marini sarebbe caduto rovinosamente all'altezza della prima curva intorno a metà giornata: da lì le prove sono state immediatamente sospese per permettere il trasporto fulmineo di Marini al centro medico per i dovuti controlli.

Il comunicato HRC con il bollettino medico

Di seguito, alle ore 18:30 italiane, il team Honda HRC ha diramato un comunicato stampa in cui ha specificato le condizioni di Marini. Il bilancio riporta una dislocazione dell'anca sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e un pneumotorace destro. Senza alcuna sorpresa, Marini è stato poi trasferito e stabilizzato in ospedale e resterà in Giappone fino a quando non avrà il via libera per rimettersi in viaggio.

Un infortunio che non ci voleva a questo punto della stagione, soprattutto per via della sua situazione contrattuale, ma Marini non demorde: il pilota italiano ha prontamente pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per rassicurare i suoi followers con la seguente frase: “Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati". Immancabili i messaggi di sostegno al portacolori HRC da parte degli altri piloti come i suoi compagni Joan Mir e Aleix Espargaró oltre che a Quartararo, Martín e Bezzecchi.

In questo momento non sono noti i tempi di recupero per Luca Marini, né tantomeno il sostituto che Honda schiererà nelle prossime tappe del Motomondiale a partire dal GP Aragon in programma il weekend del 6-8 giugno.

Andrea Mattavelli