EWC | 8H Spa: FCC TSR Honda torna alla vittoria, 2° BMW

La costanza premia, e nel mondiale Endurance questo è ancora più vero. Ed è proprio grazie alla costanza che FCC TSR Honda porta a casa la vittoria in classe EWC della 8H di Spa 2025. Per la compagnie giappo-francese è la prima vittoria da Le Mans 2023 , importante sia per il punteggio che per il morale.

YART SBAGLIA, BMW NO

Sfortuna che si ripete per Yamaha YART, che sembrava andare in solitaria verso una vittoria inevitabile. Invece due cadute ed uno stop and go hanno messo letteralmente i bastoni tra le ruote della Yamaha #7, andando a relegarla sul gradino più basso del podio. Paura per l’highside di Jason O’Halloran, che fortunatamente è riuscito a risalire in sella e riportare la moto al box. In questa situazione è tutto guadagnato anche per BMW Motorrad Racing #37, che con Odendaal, Guintoli e Reiterberger guadagnano la seconda piazza e punti importanti dopo una Le Mans difficile. Quarta posizione per Suzuki SERT, abbastanza grigia a livello di prestazioni, seguita da Kawasaki Webike Trickstar, ERC Endurance ed il Tati Team Honda.

STOCK: TECMAS IN SOLITARIA

Le altre classi vedono la Stock vinta dal rientrante Team Tecmas Champion BMW, autore di una gara gestita dal giro di boa in poi in modo impeccabile. In molti hanno tentato di impensierirli, ma sia Aprila che No Limits sono finiti a terra e hanno dovuto rinunciare ai sogni di gloria. Seconda posizione per la Yamaha #18 del team Pompiers, davanti alla Honda #55 del National Motos che limita i danni dopo il pieno di punti di Le Mans.

PRODUCTION: SUPERMOTO RACING DOMINA

Più attardate le Production, che dopo varie peripezie sono riuscite a concludere la gara tutte quante. Ottimo lavoro nel box di Moto Ain, che dopo la perdita di olio sono riusciti a rientrare in pista. Vince il team Supermoto Racing #222, seguito da Artec #199 e dalla Kawasaki del Green Team 42 Lycee Sainte Claire. Prossimo appuntamento la 8H di Suzuka, il 3 agosto.

