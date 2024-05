CIV | Vallelunga, Superbike Gara 2: Michele Pirro inarrestabile, è poker

Cala il sipario a Vallelunga per quanto riguarda il Dunlop CIV Superbike. È ancora Michele Pirro il primo a passare sotto la bandiera a scacchi alla fine dei sedici giri previsti, continuando così la striscia positiva di quattro successi. Le due Aprilia Nuova M2 Racing completano il podio con Luca Bernardi e Samuele Cavalieri.

Michele Pirro domina, Delbianco finisce a terra

La seconda gara del CIV Superbike vede imporsi per la quarta volta in stagione il portacolori Barni Spark Racing Team Michele Pirro. Partito dalla seconda casella in griglia, il #51 riesce a prendersi subito la testa della corsa, imponendo un ritmo che rende la vita difficile ai suoi inseguitori. Infatti Luca Bernardi su Aprilia cerca di restare attaccato al nove volte tricolore, ma pian piano perde contatto e non va più avanti della seconda piazza, comunque staccato rispetto al pilota Ducati. Il #19 di Nuova M2 Racing lotta con Alessandro Delbianco - DMR Yamaha - che però passata la metà gara incappa in una scivolata, seppur senza conseguenze gravi. Infatti, ADB riprende la corsa e si porta a casa una 8ª posizione che porta comunque punti importanti in campionato. Eredita così la 3ª posizione Samuele Cavalieri che, al contrario di Gara 1, si prende il podio e la 2ª posizione nella classifica piloti. Il vincitore ha dichiarato nel post gara.

Condizioni sono state particolari. Rispetto a ieri, in gara 1, c'era meno grip. Ho cercato di essere da subito aggressivo attaccando dalla partenza per prendere del margine. Il distacco è cresciuto giro dopo giro. È stata una gara frutto dell'esperienza consolidata dopo qualche errore commesso lo scorso anno. Sono contento della mia gara, anche perchè in contemporanea Pecco Bagnaia ha vinto a Barcellona in MotoGP.

La coppia di Aprilia Nuova M2 Racing può dichiararsi comunque soddisfatta del risultato ottenuto a Vallelunga. Di seguito le parole di Bernardi e Cavalieri.

È stata una bella gara. Mi sentivo bene e competitivo. Rispetto a ieri, dove era più nervosa, anche la moto ha fatto un passo in avanti. Ho potuto spingere leggermente di più ma Michele [Pirro] prendeva sempre più margine ed era complicato per me riprenderlo.

Le condizioni erano complicate: non me l'aspettavo. Sono stato in difficoltà i primi giri nonostante la buona partenza. Poi sicuramente la caduta di Alessandro Delbanco ha reso il tutto più facile. Sono punti importanti per il campionato, non posso che essere contento.

Primo gruppetto irraggiungibile

Per completare la top 5 troviamo Roberto Mercandelli, il secondo pilota nella gara del sabato, 4° in Gara 2. Simone Saltarelli del TCF Racing team chiude in quinta posizione dopo aver ricevuto penalità e costretto al Long Lap Penalty. In una gara vinta nel segno dello strapotere di Pirro, i piloti dietro hanno pagato un distacco notevole. Come Riccardo Russo - DMR - e Lorenzo Gabellini - SLF Corse - sesto e settimo, che si vedono a +18.808 dal leader di giornata. Chiudono le prime dieci posizioni, oltre ad Alessandro Delbianco ottavo, Jarno Ioverno in nona posizione del team TTN Racing e Flavio Ferroni sulla Honda del Black Sheep Team. C'è da segnalare inoltre la seconda caduta del weekend per il pilota spagnolo Álvaro Diaz che si vede costretto al ritiro insieme a Luca Vitali anche lui caduto in occasione del sesto passaggio.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 2

Da Vallelunga - Damiano Cavallari

