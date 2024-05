CIV | Vallelunga, Superbike Gara 1: Michele Pirro indomabile in una gara pazza

Sempre più leader Michele Pirro che in una Gara 1 turbolenta del Dunlop CIV Superbike a Vallelunga riesce comunque a conquistare il primo posto. Un ottimo Roberto Mercandelli si prende il secondo gradino del podio dopo aver lottato per buona parte della corsa per l'asso di Barni Spark Racing Team. Chiude il podio il poleman Alessandro Delbianco.

Neanche una seconda partenza può fermare Pirro. Delbianco vince la lotta con Bernardi

La gara 1 del secondo round 2024 del CIV ha visto sfidarsi sul tracciato romano i piloti della categoria Superbike. In gestione per buona parte della manche, Michele Pirro si è visto momentaneamente rovinato tutto il vantaggio costruito. Infatti, è stata la caduta del compagno di box Alberto Butti ad aver fermato l'azione in pista, con i direttori di gara costretti a sventolare la bandiera rossa. Pirro ha, quindi, dovuto ripetersi anche dopo il secondo spegnimento dei semafori contro uno strepitoso Roberto Mercandelli. Dopo praticamente l'intera durata della gara ad inseguirsi, ha avuto la meglio proprio il #51 del team Barni Spark Racing Team con un fantastico soprasso proprio sul rookie primo fino a quel punto, in cambio di direzione tra curva 12 e 13. Terzo successo consecutivo per il pluricampione italiano, che allunga così in campionato. Il pilota Ducati commenta così il successo.

Avevo del vantaggio grazie alla pole, ma la rossa ha complicato le cose. Comunque contento perché ho fatto due parti gara diverse. Sono soddisfatto del lavoro fatto anche dal team.

Nonostante la sconfitta nel duello con Pirro, Roberto Mercandelli si può dire comunque molto soddisfatto del suo secondo podio in tre gare su una 1000cc.

Weekend tosto. Non ho trovato il setting, grazie al team ho fatto ribaltare la moto 15 volte (ride). Sono calato di ritmo agli ultimi giri, Michele è stato più bravo e si è meritato la vittoria.

Delbianco vince la battaglia per il 3° posto con Bernardi

Se davanti la lotta era tra quest'ultimi, per il terzo posto Alessandro Delbianco su Yamaha DMR battagliava con Luca Bernardi - Nuova M2 Racing. È stato l'ultimo giro quello fortunato per il #52 che alla curva 8 ha infilato la sua R1 sulla RSV4, prendendosi il 3° posto seppur lamentando poca aderenza al posteriore. Questo problema è facilmente spiegabile, dato che il #5 ha scelto di non montare gomme nuove in occasione della bandiera rossa, come hanno fatto tutti gli altri piloti della griglia.

Sul podio sei sempre felice, ma volevo fare qualcosa in più. Ho faticato in trazione con la gomma dietro che scivolava. Neanche l'ho cambiata dopo la bandiera rossa, scivolavo prima figuriamoci dopo (ride). All'ultimo giro mi sentivo bene e ho approfittato dello spazio per il terzo posto.

Cavalieri e Vitali chiudono la top 5

Samuele Cavalieri continua sulla falsa riga del buon weekend di Misano (secondo posto in gara 1, ndr), riesce seppur con un ampio distacco dal terzetto di testa (+4.140) a concludere in 5ª posizione. Il pilota Nuova M2 Racing è seguito da Luca Vitali sulla Honda del team Scuderia Improve. Settimo Russo, segue Gabellini, Ioverno, Zinni decimo. Out Diaz, il pilota spagnolo portacolori del team RFME, nonché campione del mondo della SSP300 2022 presente qui grazie ad una wild card.

CIV | Superbike: i risultati di Gara 1

Da Vallelunga - Damiano Cavallari