BSB | Brands Hatch: Ryan Vickers è il "King of Brands", sua la tripletta

C'è un solo dominatore a Brands Hatch nel Bennetts British Superbike, che fa tappa sul circuito del Kent per la prima volta in questa stagione anticipando così la finalissima di Ottobre. Ryan Vickers torna a vincere in grande stile, conquistando tutte le tre manche in programma nel weekend. Tommy Bridewell strappa la leadership a Glenn Irwin in campionato, col pilota Ducati che vive un weekend difficile ma riesce a recuperare nell'ultima manche.

Gara 1 | Ryan Vickers imprendibile, due Honda sul podio

Non succede molto spesso nel BSB: in Gara 1 Ryan Vickers ha salutato la compagnia nei primissimi giri dei 20 previsti, mettendo in mostra un passo inarrivabile per la concorrenza. Il pilota OMG Racing firma la terza vittoria in questa stagione dopo la doppietta nel round inaugurale di Navarra. Un successo perentorio per il pilota Yamaha, che esce così da un periodo piuttosto difficile anche a causa di infortuni.

Dietro la lotta si è infiammata dopo la prematura uscita di scena da parte di Danny Kent. L'ex iridato Moto3 è caduto nelle fasi iniziali della corsa mentre si trovava in 2ª posizione proprio dietro a Vickers. Questo ha creato un buco impossibile da colmare per gli inseguitori, che si sono dati quindi battaglia. Ducati contro Honda: la coppia Honda Racing UK formata da Tommy Bridewell e Andrew Irwin ha completato il podio. Apparentemente, la CBR è stata più clemente con la gomma posteriore rispetto alle Panigale V4R di Glenn Irwin e Christian Iddon, che si devono accontentare rispettivamente del 4° e del 5° posto. Kyle Ryde ha avuto la meglio su Leon Haslam solo all'ultimo giro, aggiudicandosi così la 6ª posizione. Lee Jackson, Jason O'Halloran e Danny Buchan chiudono la top 10.

Gara 2 | Vickers ancora a segno nonostante la bandiera rossa

Nemmeno la combo Safety Car-bandiera rossa è in grado di fermare Ryan Vickers. Il pilota Yamaha si è aggiudicato la sprint di soli cinque giri rispetto ai dodici previsti. Un primo incidente ha fatto uscire la Safety Car per un contatto alla prima curva tra il leader del campionato Glenn Irwin, Danny Buchan e Danny Kent. Qualche giro dopo la caduta di Luke Hedger ha provocato la bandiera rossa, con il pilota che è stato successivamente dichiarato unfit per l'ultima gara del weekend. Una volta ripartiti, Vickers non ha dato scampo agli avversari, bissando così il successo ottenuto in Gara 1. Tommy Bridewell si è confermato al 2° posto dietro alla seconda Yamaha targata OMG Racing guidata da Kyle Ryde, il quale torna così sul podio chiudendo a soli 49 millesimi dal campione in carica sotto la bandiera a scacchi. I due sono stati certamente aiutati dal brutto scatto di Christian Iddon, il quale ha chiuso 6° dietro a Andrew Irwin e la BMW di Leon Haslam.

Gara 3 | È tripletta per Vickers a Brands Hatch

L'ultima gara del weekend si conclude così come è iniziato: Ryan Vickers non tentenna al via e prende fin da subito un margine confortevole sugli inseguitori, vincendo la terza gara sul circuito di Brands Hatch e completando così un weekend perfetto. Se il #7 è stato assolutamente inattaccabile nel fine settimana di West Kingsdown, la lotta per il podio ha intrattenuto gli appassionati. Kyle Ryde sembrava poter completare la doppietta Yamaha sul podio davanti a Christian Iddon ed un Tommy Bridewell scalpitante nei confronti del pilota Oxford Ducati. Inaspettatamente Iddon, che doveva essere attaccato dal #1, ha superato Ryde prendendosi così di forza il secondo posto proprio davanti al #77. Tommy Bridewell ha mollato il colpo nel corso dell'ultimo giro, accontentandosi così del 4° posto: probabilmente il forcing messo in atto dopo il sorpasso sul compagno Andrew Irwin (5°) per ricucire il divario sulla coppia del podio non ha fatto bene alle Pirelli del pilota Honda Racing UK.

Lee Jackson conquista finalmente un buon risultato in sella alla Honda, piazzandosi al 6° posto al termine di una gara solida. In settima posizione chiude una grande opera di limitazione danni per quanto riguarda il campionato Glenn Irwin. Caduto e acciaccato nella gara della Domenica mattina, il pilota Ducati è dovuto partire dalla 23ª casella nell'ultima contesa del weekend. Nonostante ciò, il #2 ha recuperato fino al 7° posto, perdendo così solo tre punti nei confronti di Bridewell. Il pilota Honda rimane in testa alla classifica ma vanta solo 19 punti sul pilota PBM Ducati, seguito a 24 e 32 lunghezze dalla vetta rispettivamente da Iddon e Ryde. Jason O'Halloran, Charlie Nesbitt e Leon Haslam chiudono la top 10, mentre è 15° Danny Kent. Quello che sembrava essere un weekend promettente per il pilota McAms si è rivelato un vero e proprio disastro: solo un punto portato a casa in tre gare con il 15° posto di Gara 3 dopo lo scatto dalla 24ª casella.

Valentino Aggio

