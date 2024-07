BSB | Snetterton: Stacey vince la prima sotto l'acqua, Irwin fa sua la Domenica

Un Sabato pazzo al Bennetts British Superbike, arrivato al circuito di Snetterton, premia il genio e la sregolatezza di Storm Stacey. Il 21enne vince la prima gara in carriera nel campionato principe del motociclismo d'oltremanica. Domenica, con la pista spesso asciutta, non c'è storia: Glenn Irwin torna alla vittoria e si prende la leadership del campionato.

Gara 1 | Tra meteo pazzo e una bandiera rossa festeggia Storm Stacey

Il weekend di Snetterton parte con le condizioni miste che rimescolano tutte le carte in ballo: tanti con le gomme da bagnato, alcuni con le intermedie su una pista che si stava man mano asciugando. Ad approfittarne è stato Storm Stacey che, tenendo fede al proprio nome, ha risalito la classifica come una vera e propria tempesta ("storm" significa “tempesta” in inglese, ndr). Forte dell'intermedia al posteriore, il 21enne di Kawasaki ha recuperato giro su giro, prendendosi la testa ed involandosi così verso la vittoria. Sembrava tutto troppo facile per Stacey, fermato da una bandiera rossa causata dall'incidente di Rory Skinner. Lo scozzese ha subito una frattura multipla a tibia e perone ed è stato prontamente operato. La corsa è ripartita sulla distanza di cinque giri e con la pioggia nuovamente protagonista: a giocarsi la vittoria sono stati Stacey e Lewis Rollo, alla guida di un'Aprilia RSV4. Quest'ultimo ha preso la testa della corsa al 2° giro, con Stacey che lo ha superato proprio all'ultimo giro, festeggiando così il primo successo nel British Superbike. Secondo posto per Rollo, mentre dietro chiude il podio Kyle Ryde su Yamaha. Mentre tutta l'attenzione era spostata sulla lotta per la vittoria, Jason O'Halloran precede la Ducati di Glenn Irwin. A terra il leader di campionato Tommy Bridewell nel corso del primo giro della ripartenza, giusto qualche secondo dopo Danny Kent.

Credits: Bennetts British Superbike

Gara 2 | Glenn Irwin torna alla vittoria

Altra manche, altra bandiera rossa: la Domenica del BSB sul circuito di Snetterton prevedeva la corsa più corta delle tre in programma, composta da 12 giri anziché i 16 delle due manche più lunghe. Nonostante ciò, la Direzione Gara ha nuovamente fermato le operazioni per la caduta di Louis Valleley, con la sua Kawasaki che ha preso fuoco e sparso liquidi per il tracciato. I protagonisti della serie d'oltremanica hanno così ripreso la corsa con un'altra sprint da 5 giri. Protagonista assoluto è Tommy Bridewell: partito 16°, il pilota Honda Racing UK ha superato buona parte degli avversari senza nemmeno faticare, dimostrando di avere un passo superiore. Il campione in carica ha recuperato fino al 3° posto, dato che Glenn Irwin e Kyle Ryde avevano preso il largo nelle prime fasi. Nel restart Bridwell è incappato in una partenza di certo non felice, perdendo così posizioni e lasciando la vittoria a Glenn Irwin, reduce da un weekend a Knockhill piuttosto complicato. Il pilota Honda porta la CBR sul podio in 2ª posizione, mentre Christian Iddon beffa all'ultimo giro Ryde per il gradino più basso del podio. Andrew Irwin è 5° e conferma la competitività della Honda, piazzandosi davanti a Danny Kent.

Gara 3 | Bridewell ad un passo dalla vittoria, Irwin vince il braccio di ferro

Da Gara 2 a Gara 3 non cambia il podio, ma non mancano le emozioni. In una Domenica dal meteo incerto è Glenn Irwin a bissare il trionfo della mattinata con una gara corsa in maniera difensiva nei confronti di un arrembante Tommy Bridewell: il pilota Honda ha cercato di far valere una maggiore scorrevolezza nel tratto finale del tracciato di Snetterton, tentando nelle ultime tornate quel sorpasso che facilmente gli era riuscito sugli altri avversari. Irwin si è difeso in maniera impeccabile, mantenendo la testa anche dopo l'incrocio del campione in carica: ora il pilota Ducati è leader di classifica con quattro punti di vantaggio su Bridewell. Terza forza del weekend a Norfolk è Christian Iddon, ancora una volta sul gradino più basso del podio piuttosto indisturbato. La lotta per la 4ª piazza tra Danny Kent, Kyle Ryde e Andrew Irwin, che ha premiato il pilota McAMS Yamaha, ha lasciato Iddon indisturbato in 3ª posizione. Josh Brookes trova feeling con la BMW nell'ultima gara del weekend nonostante il lungo che lo ha visto protagonista nelle prime fasi, chiudendo al 7° posto.

Valentino Aggio

