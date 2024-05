BSB | Yamaha e Ducati si dividono i primi due round in attesa di Donington Park

I primi due round del campionato Bennetts British Superbike 2024 ha regalato molte emozioni: tra Navarra (Spagna) e Oulton Park, i migliori piloti del campionato inglese hanno dato vita a cinque gare mozzafiato, con equilibri ancora ben da definire. Yamaha e Ducati sono un passo avanti, Tommy Bridewell con Honda e BMW sono leggermente dietro.

Navarra: Yamaha pigliatutto, Ryan Vickers fa doppietta

Per il BSB il debutto stagionale ha segnato una prima volta importante: il campionato britannico ha oltrepassato “La Manica” per andare in Spagna, più precisamente al Circuito de Navarra. Proprio nel circuito a nord del Paese, è iniziato il campionato 2024: a prendersi la scena è stata Yamaha, la quale è riuscita a piazzare i soli tre piloti presenti in griglia su tutti i gradini del podio in entrambe le manche. A conquistare i primi due successi stagionali, però, è stato Ryan Vickers. Il pilota di OMG Racing, da quest'anno formazione di riferimento Yamaha UK, ha beffato i due compagni di marca sia in Gara 1 che Gara 2. Nella prima manche, il #7 ha avuto la meglio del compagno Kyle Ryde con un sorpasso coraggioso in curva 1. Diversa è stata la strategia del classe 1999 nella decisiva Gara 2, dove ha superato Danny Kent ed ha messo un margine tale da permettergli di affrontare l'ultimo giro in tranquillità. Solo un'incredibile chiusura di anteriore in uscita dall'ultima curva stava per rovinare la festa a Vickers, bravo a salvarsi da una potenziale caduta e a conquistare la seconda vittoria del weekend su Kent e Ryde.

Sul circuito spagnolo Yamaha sembrava semplicemente imprendibile: a giocarsi il ruolo di “anti-R1" sono state Ducati e BMW. In Gara 1 al 4° posto è Glenn Irwin, anche se da sempre lontano dal terzetto di testa. Nella seconda manche, invece, è un sorprendente Leon Haslam a prendersi la prima piazza giù dal podio. L'inglese, dopo un debutto stagionale addirittura fuori dai dieci, ha passato più di metà gara col terzetto di testa, salvo poi perdere strada verso le ultime battute. Grande sfortuna per Tommy Bridewell e Rory Skinner: il primo, passato a Honda Racing UK dopo il titolo vinto con Ducati, in Gara 2 ha sofferto un problema tecnico mentre era in piena lotta per il podio. Stessa sorte per Skinner, tornato nel campionato nazionale dopo una stagione complicata in Moto2: con la M1000RR, il giovane scozzese è stato vittima di un ritiro per problema tecnico dopo il bel 5° posto al debutto con la moto bavarese.

Credits: OMG Racing Yamaha Instagram

Oulton Park: la tripletta di Glenn Irwin lo porta in testa al campionato

Tornati nel più consono Oulton Park, i piloti del BSB hanno dato vita ad un secondo round che ha ridimensionato gli equilibri di Navarra. Sul tracciato del Cheshire è la Panigale V4R la moto da battere: più precisamente, è la moto preparata dal team Hager PBM e guidata magistralmente da Glenn Irwin a prendersi le tre vittorie in palio nel secondo weekend dell'anno. Nella prima manche il #2 ha guidato la doppietta Ducati davanti ad un Christian Iddon in grande spolvero, mentre Kyle Ryde ha chiuso il podio davanti a Tommy Bridewell e alle due Yamaha di Vickers e Kent, leggermente più in difficoltà rispetto al weekend spagnolo. Il successo di Irwin è stato ripetuto nella Sprint Race (12 giri contro i 18 delle manche canoniche, ndr) del Lunedì mattina segnato dalla terribile caduta di Rory Skinner, rimasto incosciente in pista nel Warm-Up. Il pilota Ducati, questa volta, ha preceduto la CBR di Bridewell, al primo podio con Honda e Iddon. Solo in 9ª piazza Ryan Vickers, il quale ha fatto più fatica rispetto ad un primo weekend di BSB da dominatore. Lo stesso Vickers ha poi chiuso il podio dell'ultima corsa sul tracciato di Oulton Park, giusto alle spalle di Irwin e Iddon.

Gara 3 ha visto il primo passo falso di Kyle Ryde, ritiratosi a causa di problemi tecnici e costretto così a perdere molti punti preziosi in classifica. Complice la tripletta di Oulton Park, Glenn Irwin si presenta questo weekend a Donington Park da leader di classifica. Il #2 ha 6 lunghezze di vantaggio su Vickers, 7 su Iddon e 10 su Kent in una classifica cortissima.

La novità: Sportbike pronta al mondiale nel segno di Colombi e Aprilia

Nel contesto del weekend BSB a Oulton Park ha visto la luce una nuova categoria decisamente promettente: il Pirelli National Sportbike Championship. Il nuovo campionato, dedicato alle bicilindriche di 650cc, con molta probabilità rimpiazzerà il WorldSSP300 già a partire dal 2025. La categoria, al debutto nel secondo round stagionale, ha parlato italiano: Edoardo Colombi ha vinto entrambe le manche con la Aprilia RS660 preparata da Gradara Corse. Colombi, vincitore della Aprilia RS660 Cup 2023, ha intrapreso l'avventura in Gran Bretagna con speranze mondiali. Il classe 2006 si è dimostrato veloce fin dai test pre-evento, vincendo Gara 1 grazie alla bandiera rossa esposta nel corso dell'ottavo giro di corsa. Il #13 si è poi ripetuto, con un po' di fortuna, anche nella seconda manche. Quando ormai Colombi si era arreso alla Triumph ufficiale di Richard Cooper, è stato il doppiato Jodie Fieldhouse ad aiutare la causa dell'italiano. Filedhouse ha sporcato la traiettoria di Cooper in uscita dall'ultima curva, permettendo così a Colombi di bruciare l'avversario in volata.

Credits: Aprilia Racing

Il terzo round del BSB è previsto per questo weekend sul circuito di Donington Park, secondo appuntamento in tre settimane prima di una pausa di un mese per il quarto weekend a Knockhill.

Valentino Aggio

