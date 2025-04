MotoGP | GP Qatar, bentornato Jorge Martín: "Aprilia è migliorata, ma c'è ancora gap"

Senza dubbio il protagonista del Gran Premio del Qatar è Jorge Martín. Il campione del mondo MotoGP tornerà a gareggiare dopo due complicati infortuni che lo hanno tenuto fuori per le prime tre gare. Lo spagnolo debutterà su Aprilia ed è stato coinvolto da molti colleghi nel corso della conferenza stampa.

Il primo giorno di scuola: “Nervoso ma felice”

Jorge Martín è visibilmente carico di tornare a gareggiare dopo così tanto tempo. Per la prima volta, Martinator scenderà in pista con il #1 e sulla Aprilia RS-GP: “Mi sento nervoso ma molto felice di essere tornato. Sono stati due mesi molto difficili, ho lavorato molto per essere qui”. Martín ha poi parlato della sua condizione fisica che, come già annunciato, non è delle migliori: “Sinceramente, non saprei cosa aspettarmi da questo weekend. Non mi sento ancora al 100%, quindi credo sia importante semplicemente cominciare a girare. Ho ancora un po' di dolore ma credo che la forza sia presente. Sarebbe un grande successo riuscire a finire la gara. Di certo non è il mio momento di forma migliore, devo sicuramente migliorare la mia condizione fisica ed adattarmi alla moto. Tra due o tre mesi capirò se potrò battagliare coi migliori”.

La polemica sul test: “Capisco perché non mi sia stato concesso”

Nelle settimane precedenti al ritorno di Jorge Martín si era palesata una possibile prova prima del Gran Premio del Qatar. Questo non è stato concesso al campione del mondo, il quale si è dichiarato comprensivo. I piloti titolari MotoGP, infatti, non possono guidare i prototipi se non in sessioni di test organizzate: “Quella del test era un'idea del team, ma capisco perché non mi sia stato concesso”. Martín ha poi aggiunto: “Credo si stia discutendo riguardo ciò per fare arrivare un pilota più pronto in gara: credo riguardi la sicurezza di tutti”.

Martín su Aprilia: “Ha fatto un passo in avanti, il potenziale è alto”

Jorge Martín è tornato nel paddock del Motomondiale in occasione del Gran Premio delle Americhe. Oltre ad aver fatto trapelare la data del suo ritorno, quella è stata un'occasione per conoscere meglio gli uomini Aprilia molti dei quali nuovi: “Per me era fondamentale essere ad Austin per cominciare a capire come funziona il box. Sono pronto per partire insieme a loro: sarà un weekend difficile ma darò il massimo”.

Il campione del mondo ha poi parlato di Aprilia e della performance nei primi weekend della stagione: “Ho visto tutte le gare: Aprilia ha fatto un passo in avanti rispetto allo scorso anno, ora è più vicina a Ducati. C'è ancora del gap da colmare, ma credo che il potenziale della moto sia molto alto”. Martín ha poi concluso parlando di come affronterà il weekend: “Questa è una moto molto diversa rispetto ai test, quindi per me sarà tutto nuovo. Partirò con il setup base di Marco [Bezzecchi] e lo adatterò al mio stile di guida”.

Valentino Aggio

