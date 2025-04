MotoGP | GP Qatar: le info e gli orari del round di Lusail

Per la quarta tappa del campionato la MotoGP atterra nel deserto del Qatar, per un appuntamento su circuito di Lusail che vedrà un altro scontro ai vertici della classifica e che finalmente riaccoglierà sulla griglia Jorge Martín.

In Qatar Marc Márquez è pronto al riscatto dopo Austin, torna in pista Martín

Grandi ritorni sulla pista del Qatar, che sarà il teatro del ritorno dopo l'infortunio del campione del mondo in carica Jorge Martín, che è stato dichiarato idoneo a guidare dallo staff medico della MotoGP e che ora potrà rimettersi al lavoro al fianco del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, reduce da un buon weekend ad Austin. Chi invece dal round delle Americhe deve riscattarsi è proprio Marc Márquez, protagonista di una caduta in gara nel momento in cui era in testa e in arrivo a Lusail dal suo primo zero della stagione 2025, pronto per rifarsi e tornare a vincere. Al contrario, Francesco Bagnaia viene da una vittoria in Qatar nel primo appuntamento della stagione 2024 e sarà in questo caso determinato a mantenere costante la striscia di risultati positivi, soprattutto dopo la soddisfazione ottenuta di aver vinto la gara nel round delle Americhe.

Altri piloti che stanno collezionando buoni risultati uno dietro l'altro sono il duo del team Pertamina Enduro VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che si sono piazzati sempre all'interno dei punti e nel caso del pilota #49 è riuscito anche ad arrivare a podio a COTA, partendo dalla seconda posizione sulla griglia e chiudendo sul terzo gradino del podio. Ancora in grande forma anche Álex Márquez, che dopo i continui piazzamenti nella Top 3 nel corso delle prime gare della stagione, ora punta a conquistare la prima vittoria in carriera in MotoGP, che potrebbe arrivare proprio sul tracciato del Qatar. Il round nel deserto qatariota servirà anche da prova in casa Yamaha, che dopo un weekend americano ambivalente a livello di risultati, con Jack Miller in Top 5 e i piloti Yamaha ufficiali più arretrati in classifica, ora punta a ritrovare gli equilibri in un circuito che storicamente è favorevole alla casa giapponese. Insieme a loro, anche KTM dovrà sfruttare questa occasione per cercare di tornare a lottare ai vertici della classifica, dato che fino ad ora i piloti del team ufficiale Pedro Acosta e Brad Binder hanno dimostrato di avere velocità, ma non essere consistenti nei risultati; mentre il duo Tech3 composto da Enea Bastianini e Maverick Viñales cercherà di tenere lo stesso rendimento dimostrato in America, con il pilota italiano che ha concluso la gara della domenica a punti, in settima posizione.

Il circuito di Lusail

Credits: MotoGP

Lunghezza: 5,38km

Curve: 16 (10 a destra e 6 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 1,068km

Distanza gara Moto3: 16 giri (86,08km)

Distanza gara Moto2: 18 giri (96,84km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 11 giri (59,609km)

Distanza gara MotoGP: 22 giri (118,36km)

MotoGP | GP Qatar: gli orari del weekend

Per quanto riguarda l'appuntamento in Qatar è possibile seguire l'azione in pista sia su Sky Sport MotoGP (ch. 208), che in chiaro su TV8, dove verranno trasmesse in dirette entrambe le giornate di sabato e di domenica.

Ci teniamo a ricordare poi che LiveGP.it seguirà e commenterà in diretta sui suoi canali social il Gran Premio delle Qatar 2025. Ecco gli orari completi di tutte le sessioni del weekend:

Giovedì 10 aprile

15:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 11 aprile

13:00 | Moto3 FP1

13:50 | Moto2 FP1

14:45 | MotoGP FP1

17:15 | Moto3 Practice

18:05 | Moto2 Practice

19:00 | MotoGP Practice

Sabato 12 aprile

12:30 | Moto3 FP2

13:15 | Moto2 FP2

14:00 | MotoGP FP2

14:40 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

16:50 | Moto3 Qualifiche

17:45 | Moto2 Qualifiche

19:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 13 aprile

14:40 | WUP MotoGP

16:00 | Gara Moto3 (diretta TV8)

17:15 | Gara Moto2 (diretta TV8)

19:00 | Gara MotoGP (diretta TV8)

