MotoGP | Ufficiale: Jorge Martín correrà in Qatar

Il #1 è finalmente tornato: dopo un inverno con ben due infortuni a proprio nome ed i primi tre Gran Premi saltati, Jorge Martín tornerà in MotoGP per il Gran Premio del Qatar che si correrà questo weekend. Sarà la prima uscita stagionale per il campione del mondo in sella all’Aprilia RS-GP.

Il calvario di Martín: la storia

Jorge Martín si è laureato campione del mondo MotoGP al Montmeló nell’ultimo appuntamento della stagione 2024, debuttando poi in Aprilia giusto due giorni dopo in occasione dell’unica giornata di test prevista. Arrivando a febbraio, il paddock della MotoGP si è spostato in Malesia per tre giorni di prove al Sepang International Circuit. Proprio dopo pochi giri, il posteriore della RS-GP ha abbandonato il #1 che si è infortunato pesantemente: frattura alla testa del quinto metacarpo della mano destra e frattura al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Dopo l’intervento, Martín ha deciso di saltare i test in Thailandia per cercare di rientrare in tempo per il primo Gran Premio stagionale. Pochi giorni prima di partire per l’Oriente, un altro infortunio in motard: frattura del radio distale sinistro, lo scafoide carpale sinistro, il piramidale sinistro e il calcagno sinistro, quest'ultimo senza dislocazione. Da lì l’ennesimo recupero per tornare in pista: all’inizio si pensava negli Stati Uniti, ma ora è arrivata l’ufficialità di Lusail.

Cosa aspettarsi?

Aprilia Racing ha prontamente comunicato la presenza del campione del mondo sotto le luci del Qatar. Ora la domanda è piuttosto semplice: che cosa aspettarsi da Jorge Martín nel primo Gran Premio stagionale? Poco e nulla, probabilmente. Più o meno come successo all’ex compagno Franco Morbidelli nella scorsa stagione, il primo weekend sarà un vero e proprio test. Non solo riprendere gli automatismi di queste moderne MotoGP, ma anche prendere contatto con la squadra e i tecnici in quelli che saranno i primi veri giorni di lavoro insieme. Il madrileno ha dichiarato: “Non vedo l’ora di tornare in pista e sono felice di provare a correre in Qatar. L’obiettivo è quello di prendere dimestichezza con la RS-GP25, anche se non so ancora a che livello sarà la mia forma fisica ovviamente non al 100%. Faremo il possibile per migliorare in maniera graduale, ma non sono nemmeno sicuro di poter finire la corsa. Nel caso ci riuscissi, sarebbe una vittoria”.

