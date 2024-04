F1 | Mercato piloti, Audi: Hulkenberg preso, Sainz...si fa attendere

Saremo ancora in piena primavera, ma la “silly season” del mercato piloti di Formula 1 è già in grande movimento. Uno dei suoi grandi protagonisti è Audi, casa tedesca che rivelerà il team Sauber nel 2026 e che sta già cercando i piloti per guidare il marchio di Ingolstadt nel suo debutto assoluto nel Circus.

Hulkenberg: un tedesco per i tedeschi

Tanti i nomi che si sono fatti nel “casting” dei 4 anelli nelle ultime settimane, ma in questi giorni stiamo assistendo al delineamento della loro line-up: uno dei due sedili è andato a Nico Hulkenberg, pilota tedesco che lascerà la Haas a fine anno per unirsi alla Sauber nel 2025 prima della trasformazione del team in Audi dal 2026.

Il trasferimento era nell'aria da tempo nel paddock, l'ex vincitore della 24h Le Mans ha firmato un accordo pluriennale che sicuramente soddisfa sia il marchio teutonico che il 36enne tedesco che ha rilanciato la sua carriera dopo una breve assenza dallo schieramento.

A parlare sono soprattutto il suo ottimo inizio di stagione con la Haas (3 GP su 5 in top 10 e 4 punti iridati) e la sua vasta esperienza di oltre 10 stagioni in F1. Il veterano ex-Williams, Force India, Racing Point e Aston Martin sembra un profilo perfetto per Audi anche visto il passaporto tedesco.

Sainz è il sogno, ma lo spagnolo temporeggia

Ovviamente, Nico non è il solo profilo inseguito da Audi Sport. In cima alla lista dei desideri potrebbe esserci anche Carlos Sainz, vincitore di tre gare con la Ferrari (tra cui il GP Australia di quest'anno) e figlio d'arte di Sainz Sr., due volte campione del mondo di rally e quattro volte vincitore della Rally Dakar (ultima ottenuta quest'anno proprio con la Audi RS Q e-tron).

Credits: Ferrari Media Center

Il costruttore teutonico ha già presentato al pilota spagnolo una ricca offerta economica, tale che anche Helmut Marko (Red Bull) ha ammesso che non potrebbero pareggiarla. Sainz, però, si prende tempo per valutare altre opportunità: alla finestra ci sono infatti dei potenziali sedili alla Red Bull o alla Mercedes.

La pazienza di Audi, però, sta per finire: il brand che ha scommesso tutto sulla massima formula è disposto ad attenderlo per un tempo non infinito, una variabile che rimetterebbe in gioco altri profili come Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly(Alpine) , Valtteri Bottas (Sauber) o Guanyu Zhou (Sauber).

Andrea Mattavelli