MotoGP | Sepang Test: buone sensazioni per Aprilia nonostante l'organico ridotto

Dopo i primi test ufficiali MotoGP a Sepang, Aprilia si ritiene soddisfatta del lavoro svolto in pista. Tuttavia, gli infortuni della prima giornata lasciano l'amaro in bocca alla squadra italiana, che ha dovuto rinunciare sia a Jorge Martin che a Raul Fernandez.

Bezzecchi inizia a prendere confidenza con la RS-GP25

L'assenza di Jorge Martin, campione del mondo in carica, è stata sicuramente importante per Aprilia che ha dovuto modificare il suo programma di lavoro sin dalla prima giornata di prove. La squadra italiana ha portato avanti il suo lavoro con Marco Bezzecchi, affiancato poi da Lorenzo Savadori, collaudatore ufficiale. Bezzecchi ha subito espresso sensazioni positive sulla RS-GP25.

Dobbiamo ancora testare tanti elementi, quindi è presto per dare un feedback. La moto mi dà buone sensazioni, soprattutto all’anteriore, che mi permette di guidare in maniera naturale. Mi diverto mentre guido e ho trovato subito confidenza. Nel box c’è grande entusiasmo da parte di tutti, si respira una bellissima atmosfera.

Durante le tre giornate di test sono state provate differenti novità elettroniche e differenti configurazioni aerodinamiche, con l'obiettivo di testare componenti che verranno utilizzati all'inizio della stagione. Marco Bezzecchi ha utilizzato le tre sessioni di prove per prendere confidenza con la sua nuova moto, riuscendo a migliorarsi in ogni sessione.

È stato un buon test, abbiamo provato quasi tutto quello che avevamo in programma, ed è molto positivo. Ho avuto la possibilità di fare il time-attack ed è stato bello, sono contento del tempo che sono riuscito a fare. Essendo il mio primo vero time-attack con questa moto, devo dire che sono soddisfatto. Comunque, l'importante per noi è focalizzarci su ciò che dobbiamo provare e rimanere concentrati sull’obiettivo finale, che è sviluppare al meglio tutto il pacchetto e cercare di prendere la direzione giusta per l’inizio del campionato.

Credits: Aprilia

Dopo l'infortunio di Jorge Martin, è stato fondamentale il lavoro svolto in pista da Lorenzo Savadori, che ha portato avanti il programma già cominciato nello shakedown della settimana precedente.

Stiamo portando avanti il lavoro di sviluppo, soprattutto dal punto di vista dell’aerodinamica e dell’elettronica. Sono aspetti che richiedono molto tempo, anche in termini di prestazione, perché comunque bisogna individuare la strada giusta da seguire e ci sono ancora molti elementi da provare.

Per il pilota italiano, il focus dei test non era il time-attack. Infatti, nelle due sessioni di prove, nelle quali a preso parte, il lavoro si è concentrato sui test aerodinamici e, inoltre, sono state portate avanti prove aggiuntive per lo sviluppo elettronico.

Il passaggio dalla RS-GP24 alla versione 2025 è stato migliorativo, sono stati cambiati tantissimi nuovi dettagli che hanno permesso di fare un ulteriore step in avanti. In questi test abbiamo esplorato nuove aree, che ci hanno portato in una direzione abbastanza chiara, anche perché sia io sia “Bez”, abbiamo approvato le stesse cose, il che è molto positivo. Stiamo lavorando per individuare il miglior pacchetto tecnico in vista del ritorno di Jorge. Chiaramente, non si tratta di set-up, che è un aspetto molto soggettivo e cambia da pilota a pilota, ma di trovare un buon bilanciamento della moto, tra pacchetto aerodinamico e motore. Stiamo lavorando molto anche sull’elettronica.

Aprilia lascia, quindi, Sepang con sensazioni molto positive e continuerà il suo lavoro a Buriram, con l'obiettivo di portare in pista una moto competitiva fin dal primo appuntamento stagionale. Anche Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, nonostante resti il rammarico per l'infortunio di Martin, e rimanga ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Sono contento che l’operazione di Jorge sia andata bene, ora speriamo in un pronto recupero, la sua salute è la priorità. Rispetto alla caduta, tengo a precisare che i nostri dati non confermano assolutamente le dichiarazioni riportate da Piero Taramasso. Credo che la priorità debba essere la sicurezza dei piloti e ho già suggerito a lui di organizzare un incontro, anche con tutti i team, per affrontare in maniera costruttiva una situazione chiaramente critica, come testimoniato dai troppi infortuni.

Lavoro positivo anche per l'Aprilia Trackhouse

Positivo anche il lavoro svolto dal team satellite, Aprilia Trackhouse, durante i test di Sepang. Ai Ogura, alla sua prima stagione in MotoGP, aveva già impressionato tutti durante lo shakedown della settimana precedente, e durante i primi test stagionali si è dimostrato nuovamente molto competitivo. Il pilota giapponese ha chiuso l'ultima sessione di prove in quattordicesima posizione, a soli quattro decimi da Marco Bezzecchi, in nona posizione. Anche il lavoro dell'Aprilia Trackhouse, è stato influenzato dall'infortunio di Raul Fernandez, che ha dovuto rinunciare ai test dopo pochi giri. Il pilota spagnolo è stato già operato e punterà a tornare in pista il prima possibile.

Giulia Pea

