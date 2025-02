MotoGP | Inizio in salita per Jorge Martín: salterà i test in Thailandia

Che la difesa al titolo MotoGP di Jorge Martín sarebbe cominciata in salita lo si era capito fin da Mercoledì, quando l'iridato è caduto in curva 2 ai test di Sepang fratturandosi la testa di un metacarpo della mano destra e di tre metatarsi del piede sinistro. L'intervento è andato a buon fine, ma il #1 non sarà presente ai test in Thailandia che si terranno tra Mercoledì 12 e Giovedì 13 Febbraio.

Intervento alla mano riuscito

Ieri sera è arrivato un comunicato stampa di Aprilia Racing riguardo le condizioni di Jorge Martín, caduto ben due volte nella giornata di Mercoledì sul circuito di Sepang. Dopo poche ore il #1 è tornato in Spagna per sottoporsi all'intervento alla mano destra presso la Clinica Quirón Dexeus di Barcellona, guidata dal dottor Xavier Mir, piuttosto conosciuto nell'ambito del Motomondiale. L'intervento è stato completato con successo, come spiega il dottore stesso: “Il pilota Jorge Martín è stato sottoposto a intervento chirurgico per una frattura scomposta della testa del quinto metacarpo destro, con riduzione e fissazione percutanea mediante una vite endomidollare. Il recupero funzionale potrà riprendere in tempi brevi, compatibilmente con la situazione clinica”.

La notizia che è emersa ieri sera è stata la decisione, da parte della équipe, di non intervenire chirurgicamente sulle fratture al piede sinistro.

Saltano i test in Thailandia, ci si vede al primo GP

Con un breve messaggio arrivato un'ora fa Antonio Boselli, responsabile della comunicazione del gruppo Piaggio, ha comunicato l'assenza di Jorge Martín dai test di Buriram che prenderanno luogo a metà di settimana prossima: “Jorge Martín è stato dimesso dalla Clinica Dexeus di Barcellona e sta tornando a casa sua in Andorra. Jorge salterà i test in Thailandia per preparare al meglio il ThaiGP”. Quindi, la difesa al titolo di Martín comincia sicuramente in salita, iniziando la stagione malconcio e senza aver mai veramente provato la RS-GP né a Sepang né a Buriram.

