MotoGP | LCR Team nel segno della continuità per il 2025

Dopo i test di Sepang finalmente anche l'ultima squadra MotoGP ha svelato la livrea che porterà in pista nella stagione 2025. LCR Team ha finalmente tolto i veli alle RC213V che verranno guidate da Johann Zarco e dal rookie Somkiat Chantra.

LCR Team continua con Castrol

Quando HRC ha annunciato la partnership con Castrol poco più di una settimana fa, alcune domande sono state poste. Ci si chiedeva se il colosso avrebbe continuato la collaborazione anche con LCR Team, decisamente più longeva rispetto a quella con la casa madre. Così è stato: Castrol sarà nuovamente sulla carena della Honda RC213V guidata da Johann Zarco. Il pilota francese è stato il miglior rappresentante del colosso giapponese nella scorsa stagione e i progressi fatti durante l'inverno fanno ben sperare per il 2025. Zarco ha chiuso al 7° posto il Day 3 dei test malesi, confermando quanto di buono fatto vedere anche dai piloti ufficiali nell'arco delle giornate precedenti. Ora la prova del nove arriva a Buriram, dove questa settimana i piloti MotoGP scenderanno nuovamente in pista.

Cambio epocale in Idemitsu

Se in una metà del box si è optato per la continuità, nella metà del box controllata da HRC e sponsorizzata da Idemitsu c'è un cambio a dir poco epocale. Dopo sette stagioni di lunga collaborazione Takaaki Nakagami ha deciso di chiudere la sua carriera in MotoGP, dedicandosi così al ruolo di tester. Honda, ritrovatasi senza il prediletto Ai Ogura, ha dovuto pescare dalla propria fucina di talenti non proprio così attrezzata. La scelta è così ricaduta su Somkiat Chantra, che sarà così il primo pilota thailandese della storia a debuttare in MotoGP. Questo succederà proprio in casa, in occasione del Gran Premio della Thailandia che per la prima volta aprirà la stagione MotoGP. Chantra, lontano dalla concorrenza nella prima uscita con LCR Team a Barcellona lo scorso Novembre, si è avvicinato agli avversari nel corso dei sei giorni di prove passati in Malesia.

