WRC | Rally Kenya, day-4: Rovanperä riporta Toyota al successo

Kalle Rovanperä ha vinto il Rally Kenya 2024 dopo un day-4 in cui ha di fatto amministrato l'ampio margine sui rivali conquistato dopo le prime due giornate. 12ma affermazione in carriera, la seconda in Africa, per il 23enne finnico che riporta Toyota a primeggiare dopo le sconfitte di Montecarlo e Svezia.

Takamoto Katsuta (Toyota) ottiene il secondo posto overall, il nipponico ha preceduto la Ford Puma Rally1 #16 di M-Sport affidata al transalpino Adrien Fourmaux.

Rovanperä guida la doppietta Toyota

Le ultime sei speciali dell'appuntamento in Kenya del FIA World Rally Championship non hanno cambiato le carte in tavola. Toyota ha controllato la scena con il 23enne nativo di Jyväskylä, indiscusso dominatore della prova sin dalla SS2 di venerdì.

Dalla SS14 alla sfida conclusiva, il #69 dello schieramento ha gestito il margine sui rivali prendendosi una vera e propria rivincita dopo una prova sottotono in Svezia.

Katsuta si è classificato nell'ordine alle spalle di Rovanperä, Toyota non ha potuto siglare un'ipotetica tripletta dopo un errore al termine del day-3 del gallese Elfyn Evans.

Kalle ritorna e vince - Credits: Toyota GR

Primo successo per Toyota

Toyota ottiene finalmente la prima gioia nel FIA WRC 2024 anche se con un pilota che non partecipa a tempo pieno alla serie. Katsuta festeggia per il primo podio stagionale, M-Sport Ford ritrova la Top3 dopo un round regolare e senza errori con un ritrovato Fourmaux.

Hyundai, nonostante tutto, mantiene il primato provvisorio nella graduatoria assoluta del FIA WRC con Neuville. Il nativo di St. Vith svetta con sei punti di scarto su Evans grazie ai punti conquistati nella giornata odierna, una piccola soddisfazione dopo un sabato da scordare con infiniti problemi tecnici.

Evans ha completato quarto il Rally Kenya davanti a Neuville e Gus Greensmith, dominatore in WRC2 con la Skoda #22 del team Toksport WRT. L'inglese ha ottenuto la sesta posizione overall lo scandinavo Oliver Solberg (Toksport WRT Skoda Rally2), e l'estone Ott Tanak (Hyundai Rally1), out dalla contesa per il successo in Africa dopo un errore nel day-2.

Prossimo round a metà aprile in Croazia, evento che si terrà nuovamente su asfalto come accaduto per Montecarlo. Successivamente si inaugurerà una lunga parentesi su terra con il tradizionale evento in Portogallo.

Luca Pellegrini