WRC | Rally Kenya, day-2: Rovanperä e Toyota subito all'attacco

Kalle Rovanperä guida la tripletta Toyota dopo il day-2 del Rally Kenya, terzo atto del FIA World Rally Championship 2024. Il finlandese precede Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, il marchio giapponese tiene testa a Hyundai.

Toyota parte forte

Rovanperä ha iniziato nel migliore dei modi l'appuntamento africano segnando il miglior crono nella SS2 e nella SS3. Il campione del mondo in carica, presente per la seconda volta stagionale in azione dopo il round in Svezia, ha fatto la differenza con la propria Toyota Yaris, abile ad approfittare di una foratura per Thierry Neuville (Hyundai).

Il leader della serie ha perso qualche secondo prezioso nella SS3, il belga aveva registrato il tempo più veloce nella SS1 (Super Special Kasarani) disputata nella giornata di ieri.

La mattinata si è conclusa nuovamente nel segno di Rovanperä, meritatamente leader con 15 secondi di margine sulle Hyunda di Esapekka Lappi e Ott Tanak. Il finnico e l'estone hanno tentato di resistere al #69 dello schieramento, la coppia del marchio coreano ha preceduto senza particolari problemi Takamoto Katsuta (Toyota) ed Elfyn Evans (Toyota).

Toyota domina in Africa - Credits. Toyota GR

SS5 e SS6, Hyundai perde colpi

La SS5 e la successiva SS6 sono state letteralmente disastrose per Hyundai Motorsport. Nella prima frazione citata, Lappi ha dovuto arrendersi dopo nove chilometri per un problema alla trasmissione.

Discorso differente, invece, per Tanak, out dopo un errore in una curva verso sinistra nel corso della SS6. L'ex campione del mondo ha lasciato spazio a Toyota che senza sforzi ha monopolizzato la Top3 con Katsuta ed Evans alle spalle di Rovanperä.

Kalle leader incontrastato

Rovanperä sta dominando il Rally Kenya dopo un venerdì semplicemente perfetto. Il 23enne ha amministrato il proprio vantaggio dopo la SS7, un gap che attualmente supera i cinquanta secondi.

Evans, abile a beffare Katsuta nella SS7, si piazza davanti a Neuville, unico superstite di Hyundai. Il nativo di St. Vith resta in ogni caso in Top5 con margine sulle due Ford Puma Rally1 di Adrien Fourmaux e Grégoire Munster.

Domani una nuova lunga giornata d'azione in Kenya, uno degli eventi più affiascinanti dell'intero calendario che negli scorsi anni si era sempre disputato in estate.

Luca Pellegrini