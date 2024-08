WorldSBK | Garrett Gerloff: un 2025 green con Kawasaki e Puccetti Racing

Garrett Gerloff resta nel WorldSBK anche nel 2025, salendo su una Kawasaki. Il team Puccetti lo ha annunciato oggi come nuovo pilota della formazione con sede a Reggio Emilia. Il texano guiderà una ZX-10RR che sarà supportata ufficialmente dalla casa di Akashi.

Garrett Gerloff e Manuel Puccetti insieme nel nome di Kawasaki

Garrett Gerloff nel 2025 sarà alla sua sesta stagione nel WorldSBK. Il texano ex Motoamerica ha esordito nel 2020 con Yamaha GRT, conquistando tre podi. La scorsa stagione ha deciso di salire sulla BMW, accasandosi con il team Bonovo, ma i risultati sono stati inferiori alle attese. A fine 2024 Bonovo lascerà il campionato e BMW ridurrà il proprio impegno a due sole moto ufficiali. Gerloff si vede quindi costretto a cambiare costruttore per la terza volta nella sua carriera. Stesso discorso vale anche per l'attuale compagno di squadra Scott Redding, nonostante l'inglese abbia un contratto che lo lega direttamente alla casa bavarese.

Credits: Puccetti Racing

Dall’altro lato, Manuel Puccetti cerca di rilanciare il suo team. Sembrano lontani gli anni dei podi e delle vittorie di Toprak Razgatlioglu, visto che adesso la struttura emiliana lotta per i margini della zona punti con Tito Rabat. Per la prossima stagione la squadra subirà una vera ristrutturazione. L'attuale team Provec avrà il compito di sviluppare le nuove Bimota, equipaggiate con lo stesso motore delle attuali Ninja. A Puccetti Racing arriverà l'attuale moto in dotazione a Alex Lowes e Axel Bassani.

Le dichiarazioni ufficiali

Manuel Puccetti ha dichiarato a worldsbk.com:

A nome mio e del mio team, così come dei miei sponsor e della mia famiglia, vorrei esprimere quanto questo rappresenti per noi un onore ed un privilegio. Ho iniziato solo con un camion, alcune motociclette ed un gruppo fedele di sponsor. Partendo in questo modo abbiamo lavorato per diventare quello che siamo ora; una squadra che può annoverare campionati mondiali, europei e nazionali al nostro attivo ed un record di successi che include oltre 120 podi. Nel 2025, schiereremo le attuali moto KRT Ninja ZX-10RR e posso solo dire che per me questo è un sogno che si avvera. State certi che faremo del nostro meglio per soddisfare le ambizioni dei fan della Ninja in tutto il mondo nella prossima stagione.

Riccardo Trullo

