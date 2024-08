WorldSBK | Portimão: Razgatlıoğlu in cerca della storia al tramonto portoghese

Ultimo round estivo per il WorldSBK prima della lunga pausa di tre settimane che separa Portimão e Magny-Cours, tracciato sul quale si correrà a inizio Settembre. In un format inedito che vedrà la classe regina correre alle ore 19, Toprak Razgatlıoğlu insegue il record di 12 manche vinte consecutivamente.

Dal cupolino spaccato alle 10 vittorie: come cambiano le cose in un anno

Solo un anno fa Toprak Razgatlıoğlu veniva bruciato di 126 millesimi sulla linea del traguardo da Álvaro Bautista, il quale si era aggiudicato l'ennesima tripletta stagionale. Uscito in testa dall'ultima curva, il pilota turco avrebbe poi rotto il cupolino della sua Yamaha con un pugno: gesto di stizza evidente per aver perso la vittoria. I ben noti problemi di potenza della R1 erano una croce per il #54 che, dodici mesi più tardi, è il vero e proprio mattatore del WorldSBK. Tra Misano, Donington Park e Most sono arrivate tre triplette senza nemmeno dare la parvenza di fatica. E pensare che, sul tramonto di Gara 2 a Portimão, il turco potrebbe riscrivere la storia: se dovesse ottenere tre successi anche in Portogallo, Razgatlıoğlu batterebbe il record di 12 manche vinte di Álvaro Bautista e Jonathan Rea.

Lotta serrata per il 2° posto: potrebbero esserci sorprese

Se la vittoria sembra affare riservato alla M1000RR col #54, dietro la lotta potrebbe riservare delle sorprese: le Ducati di Nicolò Bulega e Álvaro Bautista sembrano favorite per contendersi gli ultimi due gradini del podio, nonostante entrambi arrivino da un periodo non semplice per vari motivi. Il primo ha saggiamente evitato ogni polemica dopo il contatto con Marc Márquez nell'ultima curva della Race of Champions al WDW, mentre Bautista deve ancora snodare la situazione del rinnovo contrattuale. I ducatisti avranno però diversa concorrenza, almeno sulla carta. Andrea Locatelli è finalmente tornato sul podio in Gara 2 a Most, così come hanno fatto i connazionali Andrea Iannone e Danilo Petrucci 24 ore prima in Gara 1.

Anche le altre BMW sono chiamate ad un buon weekend: Michael van der Mark ha chiuso 4° a Most e vanta il suo ultimo successo proprio a Portimão nel 2021. Garrett Gerloff ha invece chiuso 4° nel 2023 sul circuito dell'Algarve. Alex Lowes è fisso sul podio ogni weekend da Assen in poi. Parlando di infortunati, dovranno essere valutati diversi piloti: Sam Lowes ha saltato Gara 2 a Most a causa della brutta scivolata in Superpole Race. Dovrebbe tornare anche il duo titolare di MIE Racing con Tarran Mackenzie e Adam Norrodin. Gradito ritorno nel WorldSBK è quello di Hafizh Syahrin: il malese sarà wild-card con la Panigale V4R di JDT Racing Team, la squadra con la quale è attualmente secondo nel ARRC (Asia Road Racing Championship, ndr).

WorldSSP | Campionato a quattro: chi fermerà Adrián Huertas?

C'è grande attesa anche per quanto riguarda il WorldSSP a Portimão. Adrián Huertas arriva da sette vittorie consecutive ed è attualmente a 46 lunghezze di vantaggio su Yari Montella in campionato, mentre Stefano Manzi insegue a -53. Starà proprio ai due italiani cercare di fermare l'egemonia dello spagnolo di Aruba.it Racing - Ducati. I saliscendi dell'Algarve potrebbero penalizzare la piccola Yamaha R6 ma, con le limitazioni imposte alla Panigale V2, Manzi e Valentin Debise potrebbero avere delle possibilità. Montella, dal canto suo, deve ancora riscattarsi della cocente vittoria tolta in Gara 2 a Donington Park per track limits all'ultimo giro. Most ha visto un crescendo per Federico Caricasulo, nettamente la miglior MV Agusta nel fine settimana ceco, mentre Marcel Schroetter si può ormai considerare fuori dalla lotta iridata.

WorldSBK | Portimão: gli orari del weekend

Come già accennato, in questo weekend sarà fondamentale fare attenzione agli orari. Come sempre SKY Sport MotoGP (ch. 208) trasmetterà i turni delle prove libere Venerdì, così come tutte le Superpole. Sabato, invece, verrà trasmessa la qualifica WorldSBK e tutte le prime manche. Domenica il programma prevede la Superpole Race nel primo pomeriggio e le Gare 2. Il canale del Digitale Terrestre TV8 (ch. 8 DT) trasmetterà le manche lunghe in diretta, mentre la Superpole Race andrà in differita alle 18:00.

Venerdì 9 Agosto

12:00 | WorldWCR - FP

12:40 | WorldSSP300 - FP

13:20 | WorldSSP - FP

14:15 | WorldSBK - FP1

16:25 | WorldWCR - Superpole

17:10 | WorldSSP300 - Superpole

17:55 | WorldSSP - Superpole

19:00 | WorldSBK - FP2

Sabato 10 Agosto

12:00 | WorldWCR - WUP1

12:20 | WorldSSP300 - WUP1

12:40 | WorldSSP - WUP1

13:10 | WorldSBK - FP3

14:45 | WorldWCR - Gara 1

15:45 | WorldSBK - Superpole

16:30 | WorldSSP300 - Gara 1

17:30 | WorldSSP - Gara 1

19:00 | WorldSBK - Gara 1

Domenica 11 Agosto

12:00 | WorldWCR - WUP2

12:20 | WorldSSP300 - WUP2

12:40 | WorldSSP - WUP2

13:00 | WorldSBK - WUP2

14:45 | WorldWCR - Gara 2

15:45 | WorldSBK - Superpole Race (Differita TV8 ore 18:00)

16:30 | WorldSSP300 - Gara 2

17:30 | WorldSSP - Gara 2

19:00 | WorldSBK - Gara 2

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Álvaro Bautista chiama, Ducati risponde: presentata la nuova V4