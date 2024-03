Tra coloro che accedono direttamente in Q2 per le qualifiche di Portimão sono presenti anche Fabio Quartararo e Alex Rins. I portabandiera Yamaha chiudono il turno con un nono ed un decimo posto.

Inizio di weekend positivo dopo i problemi in Qatar

In questo primo giorno del weekend portoghese, i piloti Yamaha hanno iniziato in modo più incoraggiante rispetto alla prima gara in Qatar. La casa di Iwata aveva infatti chiuso l'esperienza qatariota con zero punti per entrambi i piloti nella Sprint Race e con 5 punti ottenuti da Quartararo (11° al traguardo) nella gara di domenica.

Arrivati all'Autódromo Internacional do Algarve il duo Yamaha ha aperto la giornata dedicata alle Prove Libere con un settimo posto per Alex Rins nelle Prove Libere 1 grazie ad un tempo di 1:40.934, e un undicesimo piazzamento per Fabio Quartararo, a seguito di un giro lanciato concluso in 1:41.242. Quest'ultimo nel corso della mattinata ha lavorato in vista del turno del pomeriggio, mettendo sulla gomma i 20 giri necessari per farla performare al meglio nel pomeriggio.

Credits: yamahamotogp.com

Entrambe le moto direttamente in Q2

La vera svolta per la casa giapponese è però arrivata nel turno di Practice, iniziato con una terza posizione di Quartararo conquistata nei primi 15 minuti della sessione, tramutatasi poi in un quinto posto nel momento in cui la pista ha iniziato a migliorare a livello di prestazione.

Più faticoso invece l'inizio del compagno di squadra Alex Rins, che per la maggioranza del tempo è rimasto appena fuori dalla zona del Q2, pagando anche le numerose bandiere gialle sventolate nel corso della sessione di prove. Nonostante ciò entrambi i piloti sono riusciti a massimizzare il tempo rimanente e a portare a termine i giri decisivi senza intralci. Allo scadere del tempo entrambi i piloti sono riusciti a rimanere entro le prime dieci posizioni, chiudendo la sessione con il nono posto per il pilota numero #20 e il decimo posto per il #42

Le parole dei membri del team

Al termine di questa giornata il bilancio per la Yamaha è sicuramente positivo, come confermano le dichiarazioni sia dei piloti che del Team Director Massimo Meregalli, che ha dichiarato:

Abbiamo iniziato bene il weekend di Portimao. Avere entrambi i nostri piloti nella top 10 e schierati per la Q2 è un lavoro ben fatto. Naturalmente questo è sempre il nostro obiettivo, ma sappiamo che, realisticamente, al momento non è così facile da raggiungere. La concorrenza è agguerrita, quindi stiamo lavorando per estrarre ogni grammo di prestazioni dal pacchetto che abbiamo. La pista oggi era un po’ sporca e di solito facciamo fatica in queste circostanze, ma oggi stavamo bene. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi le FP1 e questo ha permesso a Fabio e Álex di essere pronti a spingere in quei cruciali minuti finali delle prove. Entrambi hanno fatto un ottimo lavoro. Il GP è ancora lungo e possono succedere tante cose, ma una buona partenza il venerdì aiuta sicuramente.

Fabio Quartararo ha invece dichiarato:

È stato fantastico entrare in Q2. Siamo riusciti a fare un buon giro alla fine della sessione. Abbiamo commesso alcuni errori oggi e ci sono alcune cose da aggiustare, quindi speriamo di poter sfruttare domani mattina e scoprire se stiamo un po' meglio. Penso che sia fantastico per la Yamaha vedere entrambi i piloti spingere al 100%. Penso che io e Álex ci sproniamo a vicenda per migliorare e che possiamo fare un ottimo lavoro insieme continuando a lavorare in questa direzione. La moto ha un buon feeling ma, sfortunatamente, ieri ha piovuto parecchio e c'era molta polvere, quindi la pista non aveva molto grip. Ma penso che sia positivo essere in Q2 correndo in queste condizioni, e speriamo che domani potremo fare un grande passo avanti.

Della stessa opinione il compagno Alex Rins:

La moto è la stessa del Qatar. Non abbiamo avuto il tempo di provare cose nuove, ma dalle FP1 in poi mi sono sentito fiducioso sulla moto. Questa pista è abbastanza diversa da Lusail e sono riuscito ad adattarmi molto più velocemente. Nelle prove libere ero abbastanza competitivo e sono riuscito ad entrare nella Q2. È un grande risultato per me. Per molto tempo non sono riuscito a entrare in Q2, anche a causa del problema alla gamba. Sono passati molti GP dall'ultima volta che sono arrivato in Q2 e abbiamo margine di miglioramento. Abbiamo margini simili a quelli che abbiamo avuto in Qatar, quindi stiamo raccogliendo informazioni e migliorando le cose che abbiamo e cerchiamo di trarne il maggior beneficio possibile.

Valentina Bossi