MotoGP | GP Portogallo, Practice: sorpresa Bastianini, le due Yamaha in Q2

A Portimão è subito lotta già a partire dal venerdì pomeriggio. A fine giornata, a spuntarla è Enea Bastianini, primo nella classifica delle Prove Ufficiali che definiscono l'accesso diretto al Q2 di domani. Alle sue spalle troviamo Jack Miller e Marc Marquez, rispettivamente secondo e terzo a poco più di un decimo dal ducatista. Promossi in Q2 anche Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, rispettivamente sesto e ottavo.

Bastianini al comando, dominio Ducati e KTM

Il venerdì del GP di Portogallo si chiude con una sessione di Prove Ufficiali scoppiettante. Alla fine, a chiudere al comando è la Ducati di Enea Bastianini, che ferma il cronometro in 1:38.057, abbassando sensibilmente il tempo segnato in mattinata, quando la pista non era ancora nelle migliori condizioni. Un giro che gli permette di tenere alle spalle la KTM di Jack Miller, secondo in 1:38.175, e l'altra Ducati di Marc Marquez, terzo in 1:38.210.

Al quarto posto c'è un'altra Ducati, quella di Jorge Martin, che ferma il cronometro 1:38.288, sufficiente a tenere dietro l'altra KTM di Brad Binder e la Ducati di Marco Bezzecchi, quinto e sesto in 1:38.387 e 1:38.409. Ottima sessione per Maverick Viñales, che chiude il venerdì con il settimo miglior crono (1:38.411) e accede direttamente al Q2 nonostante una condizione fisica non ottimale a causa di una lieve gastroenterite sofferta nella notte.

A seguire troviamo Francesco Bagnaia, ottavo in 1:38.541, distante più di quattro decimi dal leader e compagno di squadra. Infine, chiudono la top ten le due Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins, rispettivamente nono (1:38.552) e decimo (1:38.560), che accedono così direttamente al Q2 di domani.

Sorprese e conferme nel Q1

Nulla da fare per Pedro Acosta, un po' a sorpresa fuori dal Q2. Lo spagnolo, che nei giorni scorsi ha avuto a che fare con dei dolori agli avambracci [si è parlato di possibile sindrome compartimentale, ndr], ha chiuso la sessione di Prove Ufficiali in undicesima posizione in 1:38.599 e per soli 39 millesimi rimane fuori dalla top10, vedendosi così obbligato al passaggio dal Q1.

Stessa sorte anche per Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, rispettivamente dodicesimo e tredicesimo. Non va meglio neanche ad Aleix Espargarò, quattordicesimo e distante quattro decimi dal compagno di squadra, e Franco Morbidelli, quindicesimo. Chiude la classifica Luca Marini, ventiduesimo.

MotoGP | I risultati delle Prove Ufficiali

Giorgia Guarnieri

