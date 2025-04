WorldSBK | Assen, Álvaro Bautista mai così male: "Non ho avuto pazienza"

Nella sua carriera nel WorldSBK mai era capitato ad Álvaro Bautista di collezionare due cadute nell'arco dei primi tre weekend della stagione. Un inizio di 2025 nel quale il ducatista non è ancora riuscito a concretizzare la sua competitività.

Il contatto con Sam Lowes: “Mi sono scusato”

Álvaro Bautista ha buttato quello che lui stesso ha dichiarato come un podio possibile in un contatto quantomeno evitabile. Il due volte campione del mondo WorldSBK non ha avuto la più felice delle partenze, così ha dovuto poi recuperare nelle primissime fasi: “In gara ho cominciato a combattere, ma credevo di essere più veloce del gruppo nel quale ero”. È da questa frustrazione che, a detta di Bautista, è nato il sorpasso su Sam Lowes. Un tentativo quantomeno ambizioso da parte di Álvaro Bautista, che si è tramutato in una doppia caduta: “Sono arrabbiato con me stesso perché ho buttato una gara - ammette uno sconsolato #19 -. Non sono stato paziente ed ho provato un attacco ad ogni possibilità. Ho tentato l'attacco su Sam Lowes e siamo caduti, mi dispiace per lui. Siamo andati molto vicini al contatto anche qualche giro prima”.

Álvaro Bautista ha poi svelato un simpatico particolare proprio con l'inglese di Marc VDS Racing Team: “Ho chiesto scusa a Lowes e lui si è scusato per il contatto che abbiamo rischiato qualche giro prima”.

Rimane fiducia: “Ero veloce, ma ora serve il risultato”

Álvaro Bautista ha ammesso che, giustamente, se non si porta la moto al traguardo non si può conquistare un risultato di rilievo. Nonostante ciò, rimane fiducia per lo spagnolo di Aruba.it Racing - Ducati, sicuramente meno in difficoltà rispetto allo scorso anno quando l'introduzione della zavorra ha affossato qualsiasi possibilità di three-peat di titoli iridati. Lo spagnolo dichiara ai microfoni del WorldSBK: “Ero veloce: questa mattina abbiamo provato qualcosa di diverso ma non mi è piaciuto. Mi sono sentito bene sulla moto, questo è positivo. Sono contento della performance, ma dobbiamo conquistare un buon risultato per dimostrare quanto valiamo”.

Questa positività verrà messa in pista già a partire da domani: “Le condizioni domani saranno sicuramente più fresche di oggi”. Rimangono dubbi, come nell'ultimo biennio, sul futuro prossimo. Álvaro Bautista ha dichiarato già lo scorso anno di voler provare la nuova versione della Ducati Panigale V4R che verrà omologata a partire dal 2026. Con queste premesse, però, rimane sempre il fantasma del ritiro per Bautista. Indipendentemente dalla caduta di oggi, il #19 non può combattere con il compagno di squadra Nicolò Bulega per tutta la durata di una stagione.

Valentino Aggio

