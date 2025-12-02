FREC | Annunciato il calendario Formula Regional 2026: Monza e Imola protagoniste

FIA ed ACI hanno pubblicato il calendario del campionato FIA Formula Regional European Championship 2026. La serie di passaggio tra F4 e F3, che è passata sotto l'egida della Federazione, sarà attesa da un anno di grandi novità non solo dal punto di vista della nuova monoposto di seconda generazione (presentata in pista da Ligier lo scorso ottobre), ma anche dal punto di vista del programma e della struttura dei weekend di gara.

Il calendario: Monza e Imola presenti, mix tra due e tre gare a weekend

Otto le tappe presenti nel calendario del FREC 2026, con il Red Bull Ring di Spielberg che inaugurerà il nuovo campionato nel weekend del 24-26 aprile. A seguire nel mese di maggio si farà visita sui tracciati di Zandvoort e Spa-Francorchamps per poi andare all'Autodromo Nazionale Monza per la prima tappa italiana in programma dal 19 al 21 giugno durante l'ACI Racing Weekend (qui il programma completo dei campionati tricolori 2026). Prima della pausa estiva il paddock correrà anche all'Hungaroring e al Paul Ricard nel mese di luglio per poi ritornare in pista tra il 4 e il 6 settembre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sempre in supporto all'ACI Racing Weekend.

Infine, il primo campionato FREC si concluderà il fine settimana dopo dall'11 al 13 settembre in Germania sul circuito di Hockenheim. La grande novità rappresentata dal calendario 2026 sarà rappresentata dal mix di weekend ‘tradizionale’ a due gare per round con quelle a tre gare introdotte negli ultimi anni nelle serie nazionali: una soluzione che, secondo la FIA, darà un “chilometraggio competitivo” per i giovani piloti “mantenendo una struttura sportiva bilanciata e a costi controllati”. Alla domanda su quali weekend vedremo due gare e quali tre la risposta arriverà a tempo debito.

CALENDARIO COMPLETO FREC 2026

Spielberg: 24-26 aprile Zandvoort: 22-24 maggio Spa-Francorchamps: 29-31 maggio Monza: 19-21 giugno Hungaroring: 3-5 luglio Paul Ricard: 17-19 luglio Imola: 4-6 settembre Hockenheim: 11-13 settembre

Le dichiarazioni dei rappresentati FIA e ACI

Alla presentazione del calendario, il Presidente del Comitato Single-Seater FIA Emanuele Pirro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulle sfide che hanno affrontato per definire il calendario per la prossima stagione:

Trovare il bilanciamento giusto tra il numero di gare e il controllo dei costi non era facile, ma credo che è un qualcosa che siamo riusciti a raggiungere insieme ad ACI. Vogliamo dare la migliore esperienza possibile ai giovani piloti che passano dai campionati nazionali a quelli regionali, massimizzando il loro tempo in pista e visitando circuiti che mettano davvero alla prova le loro abilità. Il Campionato Europeo è sempre stato storicamente il posto dove talenti emergenti di tutto il mondo competevano assieme per la prima volta e sono sicuro che vedremo le stelle del futuro emergere al top ancora una volta.

Grande orgoglio da parte di Tullio del Sette, Commissario Straordinario di ACI, per il ruolo che la federazione sportiva italiana ha avuto nel concepimento del calendario e della nuova serie:

L'approvazione del calendario per il FREC 2026 è un risultato che conferma il ruolo centrale di ACI nello sviluppo del motorsport. La nuova stagione porterà i giovani piloti su alcuni dei circuiti più iconici e tecnicamente impegnativi in Europa e l'introduzione dei weekend a tre gare insieme al debutto della monoposto di seconda generazione, definiranno una struttura sportiva ancora più avanzata in grado di dare un supporto progressivo ai giovani aspiranti piloti. La nostra cooperazione con la FIA in questo progetto non è solo un motivo di orgoglio per ACI, ma rappresenta anche il nostro impegno tangibile per il futuro dello sport e un'ambiente meritocratico e altamente competitivo per la prossima generazione di talenti.

Infine, anche il neo-eletto Presidente dell'Automobile Club d'Italia Antonino Geronimo La Russa ha posto grande accento sulla collaborazione tra le due enti responsabili del campionato:

Il calendario della FIA Formula Regional European Championship 2026 dimostra la forza di un percorso costruito negli ultimi anni e della fiducia mostrata dalla FIA nei confronti di ACI. Dal prossimo anno, il campionato farà un passo in avanti significativo, offrendo ai piloti un'esperienza ancora più educativa e allineata ai standard delle categorie internazionali più ambite. La Regional continua a stabilirsi come riferimento globale, attraendo talenti da tutto il mondo e preparandoli nel miglior modo possibile alle sfide che dovranno affrontare in Formula 3, Formula 2 e, per i più meritevoli, in Formula 1. Come istituzione, continueremo a lavorare per assicurarsi che questo campionato rimanga terreno fertile per lo sviluppo dei campioni di domani.

Andrea Mattavelli