Svelati i calendari ACI Racing Weekend 2026: tutte le date, dal GT al TCR Italy

Manca ancora la tappa finale di Monza del 24-26 Ottobre per decretare gli ultimi vincitori della stagione, ma i campionati ACI Sport guardano già al 2026. In concomitanza con il fine settimana svoltosi a Misano, sono infatti stati ufficializzati i calendari delle principali categorie che andranno a caratterizzare la prossima stagione degli ACI Racing Weekend. Si partirà il 26 Aprile da Imola con GT Sprint e TCR Italy, mentre la chiusura è invece fissata per il 25 Ottobre al Mugello con GT Endurance, Italian F4 e Prototipi.

I campionati italiani di velocità su pista si apprestano a dare vita ad una nuova ed emozionante stagione anche nel 2026. Un percorso lungo sei mesi andrà a caratterizzare i calendari delle categorie ACI Sport, con un totale di dieci date in programma sui cinque principali autodromi nazionali. Da Imola al Mugello (che andranno rispettivamente ad inaugurare e chiudere l'annata degli ACI Racing Weekend), passando per Monza, Vallelunga e Misano: a ricoprire il ruolo di indiscusso protagonista vi sarà il Campionato Italiano Gran Turismo con i quattro round confermati per la serie Sprint e per quella Endurance, mentre saranno nuovamente sette gli appuntamenti per l'Italian F4 Championahip e sei per TCR Italy e Campionato Italiano Sport Prototipi.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio i calendari dei principali appuntamenti tricolori in programma nel 2026:

GT Sprint: si parte da Imola il 26 aprile

La serie Sprint, caratterizzata da due gare da 50 minuti + 1 giro per ciascun weekend, prenderà il via nel weekend del 26 aprile dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo l’esordio emiliano, i protagonisti del GT Sprint si sposteranno a Vallelunga il 24 maggio, per poi affrontare la tappa estiva al Mugello il 26 luglio. Dopo la pausa estiva, il gran finale si disputerà come da tradizione all’Autodromo Nazionale Monza l’11 ottobre, in un weekend che decreterà i campioni della stagione.

24-26 Aprile IMOLA

22-24 Maggio VALLELUNGA

24-26 Luglio MUGELLO

9-11 Ottobre MONZA

GT Endurance: quattro gare da 3 ore

La serie Endurance, che prevede una gara di tre ore per ogni appuntamento, scatterà dal Misano World Circuit il 10 maggio, per poi proseguire con il secondo round all’Autodromo Nazionale Monza il 21 giugno. Il terzo appuntamento sarà ospitato a Imola il 6 settembre, prima dell’epilogo al Mugello Circuit il 25 ottobre, teatro dell’ultima e decisiva sfida di un’annata che si preannuncia ricca di emozioni e con un numero record di partecipazioni tra team e piloti.

8-10 Maggio MISANO

19-21 Giugno MONZA

4-6 Settembre IMOLA

23-25 Ottobre MUGELLO

Italian F4: caccia all'erede di Nakamura Berta

La nuova stagione dell'Italian F4 Championship scatterà da Misano nel weekend del 10 maggio, per poi proseguire due settimane più tardi con la tappa di Vallelunga, in programma il 24 maggio. Il terzo round si svolgerà sul leggendario Autodromo Nazionale Monza nel fine settimana del 21 giugno, teatro di grandi battaglie e momento centrale della stagione. Dopo la consueta pausa estiva, la Formula 4 tricolore tornerà in azione il 26 luglio tra le colline toscane del Mugello Circuit, prima di approdare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il quinto appuntamento, fissato al 6 settembre. Il finale di stagione sarà tutto da vivere, con il penultimo round nuovamente a Misano nel weekend del 20 settembre, mentre il gran finale si terrà ancora una volta al Mugello, il 25 ottobre, dove verrà incoronato il campione 2026.

8-10 Maggio MISANO

22-24 Maggio VALLELUNGA

19-21 Giugno MONZA

24-26 Luglio MUGELLO

4-6 Settembre IMOLA

18-20 Settembre MISANO

23-25 Ottobre MUGELLO

Il TCR Italy in azione a Misano

TCR Italy: sei round, gran finale a Monza

La stagione del TCR Italy scatterà con un paio di settimane di anticipo rispetto al passato e con una novità importante per la corsa inaugurale: il via è fissato per il 24-26 aprile all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Subito dopo, l’8-10 maggio, il campionato tornerà in terra di Romagna per il secondo round al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ospiterà la seconda tappa della stagione. Il mese di luglio si preannuncia caldo non solo per le temperature ma anche per l’intensità delle gare: il 5 luglio si correrà all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, nei pressi di Roma, mentre il 26 luglio sarà la volta del prestigioso Mugello Circuit, immerso nelle colline toscane di Scarperia e San Piero. Dopo la pausa estiva di agosto, il TCR Italy tornerà in azione dal 6 settembre ancora una volta a Imola, unico circuito presente due volte nel calendario 2026. Il Santerno prenderà così il posto di Misano Adriatico come tappa doppia del campionato. Il gran finale è invece fissato per l’11 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza, dove verranno incoronati i nuovi campioni italiani della serie Turismo più competitiva del panorama tricolore.

24-26 Aprile IMOLA

8-10 Maggio MISANO

3-5 Luglio VALLELUNGA

24-26 Luglio MUGELLO

4-6 Settembre IMOLA

9-11 Ottobre MONZA

Le Wolf del CISP pronte per la stagione 2026

Calendario CISP 2026: doppio round a Misano

Il Campionato Italiano Sport Prototipi scatterà nel weekend del 24-26 aprile con il round inaugurale sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, teatro del primo appuntamento stagionale. Solo due settimane più tardi, dall’8 al 10 maggio, il CISP farà tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli, prima di spostarsi in Brianza per il terzo appuntamento in programma dal 19 al 21 giugno all’Autodromo Nazionale Monza. Il mese di luglio vedrà la carovana del Campionato Italiano Sport Prototipi raggiungere la capitale: dal 3 al 5 luglio, infatti, si correrà all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, circuito tecnico e apprezzato dai protagonisti della serie. Dopo la pausa estiva, il CISP tornerà nuovamente in azione a Misano Adriatico, che ospiterà un secondo round il 20 settembre, diventando così l’unica doppia tappa del calendario 2026. L’ultimo appuntamento dell’anno andrà in scena dal 23 al 25 ottobre sull’affascinante tracciato del Mugello Circuit.

24-26 Aprile IMOLA

8-10 Maggio MISANO

19-21 Giugno MONZA

3-5 Luglio VALLELUNGA

18-20 Settembre MISANO

23-25 Ottobre MUGELLO

Marco Privitera