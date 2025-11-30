FIA F2 | Qatar, Feature Race: Fornaroli campione, vittoria a Martins

Leonardo Fornaroli scrive la storia del motorsport italiano conquistando il titolo di FIA F2 2025 con un secondo posto nella Feature Race del Qatar. Una prestazione di carattere e intelligenza tattica che permette al pilota piacentino di chiudere i conti con un round di anticipo, diventando il primo campione italiano della categoria dal lontano 2012, quando Davide Valsecchi trionfò nell'allora GP2 Series.

A vincere la gara è Victor Martins, più abile del pilota del team Invicta Racing al via. Chiude il podio Alex Dunne, nonostante la penalità.

Una gara combattuta fino all'ultimo

La Feature Race del Lusail International Circuit ha regalato emozioni dal primo all'ultimo dei 32 giri previsti. Partito dalla pole position ereditata dopo la penalizzazione di Oliver Goethe, Fornaroli ha dovuto fare i conti con un avvio difficile: Victor Martins ha sfruttato una partenza perfetta per beffare l'italiano e prendere il comando delle operazioni.

Il primo stint si è rivelato complicato per il leader del campionato, che ha lamentato via radio problemi di graining sulle gomme anteriori già dopo tre giri, scivolando a oltre tre secondi dal francese del team ART Grand Prix. Una situazione che avrebbe potuto compromettere la gara, se non l'intera stagione.

La svolta è arrivata con i pit stop. Fornaroli e Dunne sono stati tra i primi a rientrare al sesto giro, seguiti da Martins al settimo. Una sosta non perfetta per il pilota ART ha permesso all'italiano di rosicchiare secondi preziosi, riportandosi a 1,2 secondi dal leader.

L'ingresso della Safety Car al giro 14, causato dal ritiro di Goethe per problemi tecnici, ha rimescolato le carte. Alcuni piloti su strategia alternativa, tra cui Beganovic e Browning, hanno ritardato la sosta obbligatoria, complicando la vita ai contendenti al titolo nella fase centrale di gara.

Negli ultimi dieci giri, Martins si è trovato imbottigliato dietro a Van Hoepen, permettendo a Fornaroli di avvicinarsi pericolosamente. Il gap si è ridotto a 1,4 secondi, con il team Invicta che via radio comunicava al proprio pilota: "Attacca quando si fermeranno i piloti davanti".

Quando Van Hoepen è rientrato ai box al giro 28, la strada sembrava spianata per un duello finale tra i due, ma Fornaroli ha gestito con maturità la situazione. Il secondo posto gli garantiva matematicamente il titolo, e il pilota italiano ha amministrato con intelligenza fino alla bandiera a scacchi.

Un campionato da favola

Con questo risultato, Fornaroli chiude il campionato con 211 punti contro i 170 di Crawford, un margine di 41 lunghezze che rende superfluo l'ultimo appuntamento di Abu Dhabi per quanto riguarda la lotta al titolo. Quattro vittorie e una costanza impressionante nell'arco della stagione hanno fatto la differenza per il pilota del team Invicta.

Alle sue spalle, la classifica finale della Feature Race ha visto salire sul podio Dunne nonostante una penalità di cinque secondi per unsafe release che non gli ha impedito di mantenere la terza posizione. Crawford e Browning, gli altri pretendenti al titolo, hanno chiuso rispettivamente in dodicesima e decima posizione, troppo lontani per poter impensierire Fornaroli.

Per l'Italia, è un ritorno al vertice della categoria dopo tredici anni di attesa. Fornaroli entra di diritto nell'olimpo dei piloti italiani che hanno dominato le serie propedeutiche alla Formula 1, confermando il talento cristallino già mostrato nelle categorie inferiori.

Ordine d'arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di F2 in Qatar:

Victor Martins (ART Grand Prix) Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) Alex Dunne (Rodin Motorsport) Arvid Lindblad (Campos Racing) Sebastián Montoya (PREMA Racing) Richard Verschoor (MP Motorsport) Nikola Tsolov (Campos Racing) Roman Staněk (Invicta Racing) Dino Beganovic (Hitech TGR) Luke Browning (Hitech TGR) Jak Crawford (DAMS) Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) Gabriele Minì (PREMA Racing) Joshua Dürksen (AIX Racing) Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) Kush Maini (DAMS) John Bennett (Van Amersfoort Racing) Laurens van Hoepen (Trident) James Wharton (Trident) Cian Shields (AIX Racing) Ollie Goethe (MP Motorsport) - DNF Ritomo Miyata (ART Grand Prix) - DNF

Appuntamento con la F2 ad Abu Dhabi, in cui si terrà l'ultimo round della stagione 2025.

Anna Botton