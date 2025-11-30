F1 | GP Qatar, gara: la cronaca LIVE
Piastri dalla pole per portare la lotta iridata fino al finale di Abu Dhabi, Norris si gioca il primo match point: segui con noi l'attesissima gara di Lusail
Piastri dalla pole per portare la lotta iridata fino al finale di Abu Dhabi, Norris si gioca il primo match point: segui con noi l'attesissima gara di Lusail
Ci siamo, è arrivato il giorno di gara al GP Qatar per il penultimo round di questo emozionante Mondiale di Formula 1 2025. A Lusail c'è il primo match point iridato per un Lando Norris che, vincendo oggi, diventerebbe Campione del Mondo con una gara d'anticipo riportando il titolo piloti a Woking dopo 17 anni.
Il britannico però dovrà vedersela soprattutto con il suo compagno di squadra McLaren Oscar Piastri, con l'australiano a -22 dopo la vittoria nella Sprint e che oggi partirà dalla pole position per provare quantomeno a rimandare la festa di Lando ad Abu Dhabi. Da non sottovalutare anche Max Verstappen, con il pilota Red Bull che sarà in agguato sulle due monoposto papaya dalla terza casella dello schieramento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLA GARA PER IL GP QATAR
Andrea Mattavelli
-
Appuntamento ad Abu Dhabi!
Chiudiamo qui la cronaca testuale di questo emozionante GP Qatar: tra una settimana sapremo chi tra Norris, Verstappen e Piastri sarà Campione del Mondo nel GP Abu Dhabi conclusivo di questa stagione.
Nel frattempo, buona serata con il recap e gli approfondimenti della domenica di Lusail che arriveranno a breve su LiveGP.it.
-
VERSTAPPEN CI CREDE AL TITOLO MONDIALE:
Si, adesso tutto è possibile. Non mi preoccupo troppo, non c'è molto da aspettare per Abu Dhabi.
-
LE PAROLE DI SAINZ
Sono felicissimo e fiero di tutto il team. Pensavamo questo sarebbe stato il weekend più difficile dell'anno e invece abbiamo azzeccato tutto, il che ci ha portato un podio inaspettato. Abbiamo fatto tutto alla perfezione dalla partenza alla sosta fino alla gestione gara, sono davvero grato a questo team
-
PAROLE DI PIASTRI:
Io ho fatto la gara migliore che potevamo, ma abbiamo sbagliato qualcosa. Oggi ho fatto del mio meglio, ma non era destino. Scelta alla Safety Car? Col senno di poi era abbastanza evidente quale fosse la scelta giusta da fare. Non tutto è negativo, sono stato molto forte ma è un boccone duro da mandare giù.
-
LE PAROLE DI VERSTAPPEN
Gara incredibile, decisione giusta rientrando nella Safety Car. E' stata una scelta intelligente e incredibile, rimaniamo in lotta fino alla fine. Essere veloci come le McLaren è stata una sorpresa in un weekend a cui abbiamo faticato
-
CLASSIFICA FINALE DI GARA
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lando Norris (McLaren)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Alex Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
DNF: Stroll, Hadjar, Bearman, Hulkenberg
-
Intanto festeggia anche la Williams per il secondo podio di Sainz
-
57th
Norris quarto in extremis, a Yas Marina con +12 su Verstappen
Lando Norris riesce all'ultimo a prendersi la quarta posizione davanti alle Mercedes di Antonelli e Hamilton: il leader del mondiale arriverà ad Abu Dhabi con +12 su Verstappen e +16 su Piastri, lasciandolo comunque in un'ottima posizione di vantaggi per il showdown finale di questo Mondiale 2025
Norris 408
Verstappen 396
Piastri 392
-
57th
VERSTAPPEN VINCE IL GP QATAR, IL MONDIALE SI DECIDE AD ABU DHABI!
Max Verstappen trionfa a Lusail per la settima vittoria stagionale, Piastri secondo mentre Sainz ritorna a podio con la Williams!
-
57th
NORRIS PASSA ANTONELLI
Errore del pilota Mercedes in curva 10, Lando ringrazia e si prende una P4 che vuol dire due punti in più potenzialmente pesanti nella lotta iridata!
-
57th
ULTIMO GIRO
Ultimi chilometri a separare Verstappen dalla sua settima vittoria stagionale, la seconda di fila in Qatar!
-
56th
FORATURA HADJAR
A terra la gomma anteriore destra del pilota Racing Bulls che perde così il sesto posto a beneficio di Russell, Leclerc sale in ottava posizione
-
55th
3 GIRI ALLA FINE
Verstappen ha oltre 10 secondi su Piastri ma gli occhi sono tutti per la lotta alla P3 con Antonelli a 1.3 secondi su Sainz e Norris che non riesce minimamente ad avvicinarsi sulla Mercedes davanti
-
54th
Ancora niente da fare per Norris mentre Antonelli è 1.4 su Sainz: si riapre la lotta per il terzo gradino del podio!
-
53th
Norris invece non riesce ancora nemmeno ad avvicinarsi ad Antonelli, situazione molto difficile per il leader del Mondiale mentre Andrea Kimi sta recuperando nei confronti di Sainz
-
53th
5 GIRI ALLA FINE
Verstappen involato per un successo fondamentale per le sue ambizioni iridate
-
52th
A Sainz glj confermano un “danno potenziale” al fondo mentre sull'ala posteriore tutto ok per il team di Grove
-
52th
Sainz intanto si lamenta di sottosterzo nelle curve destra e chiede di verificare i danni alla monoposto: problema serio o “tattica” per dare il DRS ad Antonelli e difendersi su Norris?
-
51th
Norris continua a pressare Antonelli ma non riesce a portare avanti l'attacco sul giovane italiano di Mercedes
-
50th
Norris scende sotto il secondo su Antonelli: tutti gli occhi ora su Lando, potrebbe essere un duello fondamentale per il suo Mondiale
-
49th
Verstappen a 13.6 secondi su Piastri: l'australiano recupera circa 6-7 decimi a giro ora, Max sembra ormai avere la vittoria in tasca
-
48th
MONDIALE PILOTI A 10 GIRI DALLA FINE
Norris 406
Verstappen 396
Piastri 392
In questo momento non solo il Mondiale verrà assegnato ad Abu Dhabi, ma Verstappen supererebbe Piastri per rientrare in lotta portandosi a soli 10 lunghezze da un Norris che ora deve cercare a tutti i costi di passare quantomeno Antonelli
-
47th
TOP 5 CLASSIFICA PROVVISORIA DI GARA
- Verstappen
- Piastri
- Sainz
- Antonelli
- Norris
-
46th
Intanto si spiega come Hadjar e Russell abbiano superato Alonso, con il pilota Aston Martin che ha fatto un testacoda in uscita da curva 10
-
45th
NORRIS QUINTO
2.7 secondi la sosta di Lando che rientra dietro a Sainz e ad Antonelli: ora dovrà sorpassarli in pista mentre Piastri firma il giro più veloce della gara con un 1:22.996
-
45th
BOX NORRIS
Lando afferma di essere in grande difficoltà e la McLaren lo fa rientrare ai box, Verstappen di nuovo in testa
-
44th
Norris rimane fuori per cercare di ostacolare Verstappen e favorire il recupero di Piastri, ma così facendo al momento rischia la posizione su Sainz e Antonelli
-
43th
SOSTA PIASTRI
Si ferma Oscar con altra gomma hard e rientra ampiamente davanti a Sainz mentre da dietro Hadjar e Russell si liberano di Alonso
-
42th
Verstappen a 1.1 secondi da Norris, comincia a puntare la seconda posizione
-
40th
10 SEC STOP&GO BEARMAN
Va di male in peggio la serata di Lusail per il giovane britannico e per il team Haas
-
40th
Norris continua a perdere tre decimi a giro su Verstappen e non sta guadagnando molto nei confronti di Sainz e Antonelli
-
39th
Spiegato il motivo della perdita di tempo, con Norris che ha fatto un sovrasterzo in curva 14 passando sul cordolo. Dal muretto McLaren rassicurano Lando dicendo che tale perdita è dovuta al surriscaldamento delle gomme, ma al momento Norris rischia di fare la sosta e di finire dietro sia a Sainz che ad Antonelli
-
37th
Norris: "Check the car, i think it's pretty damaged!"
Lando più lento di un secondo e due rispetto a Piastri nell'ultimo passaggio, potrebbe esserci un danno al fondo per un Norris che ora sta perdendo nei confronti di Verstappen
-
36th
Sotto investigazione Bearman per “unsafe condition”: problemi dei meccanici alla sosta del pilota Haas che così è crollato in 18a posizione dietro anche al compagno Ocon
-
35th
TOP 10 CLASSIFICA GARA PROVVISORIA
- Piastri
- Norris
- Verstappen
- Sainz
- Antonelli
- Alonso
- Hadjar
- Russell
- Leclerc
- Stroll*
*penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane
-
34th
Muretto a Piastri: "We need to be quicker than Max"
Ora spingono i piloti McLaren ma Verstappen sta registrando i migliori intertempi personali con le gomme Hard
-
33th
Dopo la sosta Sainz e Antonelli hanno mantenuto la quarta e quinta posizione, poi Ocon sesto ma il pilota Haas dovrebbe ancora fermarsi. Leclerc 10°, Hamilton 15°
-
33th
Rientrano di conseguenza Sainz, Antonelli e via via tutti gli altri: Piastri e Norris tornano al primo e secondo posto
-
33th
BOX VERSTAPPEN
Max rientra e parte il valzer dei pit stop
-
32th
Verstappen ha ora 17 secondi e mezzo di vantaggio su un Sainz che sta tenendo ancora dietro Piastri mentre Norris rimane dietro ad Antonelli, ma ora alla fine di questo giro rientreranno tutti tranne i piloti McLaren
-
31th
Secondo track limits per Norris: Lando deve fare attenzione ad evitare una penalità che potrebbe costargli caro
-
30th
Piastri passa subito Antonelli in curva 1 per salire in terza posizione: ora il prossimo è Sainz
-
29th
Piastri si porta vicino al secondo su Antonelli, l'australiano da questo giro avrà il DRS sul pilota Mercedes
-
28th
Situazione ancora in evoluzione con Verstappen in testa però lui e gli altri che si erano fermati alla SC dovranno fare la seconda sosta al giro 32
-
27th
TOP 10 CLASSIFICA GARA PROVVISORIA
- Verstappen
- Sainz
- Antonelli
- Piastri
- Norris
- Alonso
- Hadjar
- Russell
- Leclerc
- Bearman
-
26th
SOSTA NORRIS, VERSTAPPEN IN TESTA
Si ferma anche il britannico: 2.2 secondi la sosta veloce dei meccanici McLaren con Lando che riesce a stare davanti ad Alonso, grande lavoro del team di Woking
-
25th
BOX PIASTRI
Si ferma Oscar per primo mentre Norris prosegue un giro in più: sosta non eccezionale per l'australiano che comunque rientra davanti al treno Alonso, in quinta posizione.
-
24th
Sono pronti i meccanici McLaren per la sosta prevista a breve di Piastri e Norris
-
23th
Alla sosta ai box si perderebbero 26 secondi, in questo momento i piloti McLaren stanno cercando di rientrare davanti ad un Alonso che sta facendo da tappa al gruppo centrale
-
22th
I box McLaren osservano al trenino formato da Alonso mentre Piastri afferma che l'anteriore sinistra comincia a crollare di prestazioni, ma le due monoposto papaya continuano a girare più veloci dei piloti del gruppo centrale
-
21th
Bandiera bianco e nera per Albon per track limits: il pilota Williams è attualmente 13°, appena davanti a Hamilton
-
20th
Situazione di stallo in attesa delle soste dei piloti McLaren
-
19th
Verstappen sui tempi di Norris mentre Piastri continua ad allungare su Lando, portandosi a 3.5 secondi: la McLaren potrebbe pensare ad una doppia sosta nello stesso giro per i suoi piloti?
-
18th
Per le Ferrari abbiamo Leclerc nono e Hamilton 14° al momento
-
17th
Verstappen ad un decimo dall'ultimo giro di Norris, ma in questo momento è Piastri a fare la differenza dando mezzo secondo al suo compagno di squadra (Lando ora è a circa 3 secondi da Oscar)
-
16th
Per Piastri e Norris ora diventerà importante fare distacco sugli altri prima della sosta (che arriverà entro il giro 25) perché rischiano di rientrare in mezzo al traffico di tutto il centro gruppo mentre Verstappen avrà pista libera per fare il passo ed allungare sui piloti McLaren
-
15th
Ora Verstappen comincia a spingere: questa l'ultima istruzione data dal muretto del team di Milton Keynes
-
14th
Le McLaren continuano a volare mentre Verstappen ora è a 4 secondi da Norris. Alonso intanto potrebbe generare un nuovo trenino dato che dietro Hadjar, Russell e Leclerc non riescono a trovare sbucchi per il sorpasso
-
13th
No further action intanto per il contatto tra Gasly e Hulkenberg, definito dai commissari un incidente di gara
-
13th
Piastri ha 1.6 secondi di vantaggio su Norris mentre Verstappen è distante di 3 secondi dalla coppia papaya
-
12th
Ripartenza a razzo delle McLaren con Piastri e Norris che hanno già distanziato Verstappen e gli altri. Giro veloce di Oscar con un 1:25.068
-
11th
REPLAY INCIDENTE HULKENBERG-GASLY
-
11th
GREEN FLAG
La corsa riprende mentre la direzione gara mette sotto investigazione l'incidente tra Gasly e Hulkenberg in curva 1
-
10th
La Safety Car rientra alla fine di questo giro
-
10th
Fantasmi in casa McLaren?
Norris ha chiesto perché non hanno seguito Verstappen nella strategia: ora sia lui che Piastri sono gli unici che non hanno fatto la sosta e avranno meno performance sulle gomme rispetto a Verstappen, anche se per il limite imposto da Pirelli sia Max che i piloti dietro dovranno fare altre due soste (ma avranno stint potenzialmente più veloci)
-
9th
Ocon si è fermato ai box mentre ha preso anche cinque secondi di penalità per falsa partenza
-
9th
Dai replay dell'incidente si vede che Hulkenberg, vedendo le difficoltà di Gasly con il fondo che strisciava, ha cercato il sorpasso all'esterno di curva 1 con il pilota Sauber che era davanti quasi di metà macchina finché la Alpine non ha avuto sottosterzo dopo il punto di corda, causando il contatto della prima Safety Car
-
8th
Nel valzer dei pit stop Sainz ha passato Antonelli per la quinta posizione, Leclerc è decimo dietro a Russell. Non hanno fatti la sosta Piastri, Norris e anche Esteban Ocon
-
8th
VERSTAPPEN BOX
Si ferma il pilota Red Bull insieme ad Antonelli, Sainz e tutti gli altri dietro, rimangono fuori invece i due piloti McLaren che non fanno la sosta!
-
7th
SAFETY CAR
Inevitabile l'interruzione della gara in merito all'incidente che ha portato al ritiro di Nico, ora vediamo se qualcuno andrà a fare la sosta anche se è presto
-
7th
FUORI HULKENBERG!!!
Esce fuori dalla gara 1 il pilota Kick Sauber in curva 1 per un incidente con Gasly che ha una foratura all'anteriore
-
6th
Giro veloce per un Verstappen che guadagna mezzo decimo su Piastri: giri praticamente quasi identici per i tre protagonisti della gara e del Mondiale piloti
-
5th
Intanto si spiega perché la monoposto di Gasly striscia sull'asfalto: il pilota francese è passato sulla ghiaia di curva 13, con i commissari che per ora hanno “notato” un possibile unsafe rejoin
-
4th
Con le seguenti posizioni, la classifica di campionato provvisoria è questa:
Norris 411
Piastri 399
Verstappen 389
In questo momento tutti e tre sarebbero ancora in gioco per il titolo che dunque verrebbe deciso ad Abu Dhabi
-
3rd
Intanto sulla Alpine di Gasly escono tante scintille sulla parte destra del fondo in rettilineo: il francese sta cercando di gestire il nono posto da un Hulkenberg che ha messo gomme soft per il primo stint
-
2nd