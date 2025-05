MXGP | Francia: Febvre vince il braccio di ferro con Coenen

Questione di dettagli per il podio del MXGP di Francia: Romain Febvre e Lucas Coenen si sono divisi le vittorie a Ernée, con il transalpino che è riuscito nell'impresa di vincere davanti al proprio pubblico. Ancora sul podio la Desmo450 MX con Jeremy Seewer, che beffa Jeffrey Herlings per la 3ª posizione.

Febvre-Coenen: la decide un errore

Sessanta minuti e quattro giri di gara: le due gare di MXGP si decidono all'uscita del rampino di Gara 2. Lucas Coenen sbava leggermente a causa di una piccola perdita di aderenza: è tutto ciò di cui ha bisogno Romain Febvre per prendersi la testa della corsa e la vittoria del Gran Premio nonostante il forcing finale del giovanissimo belga. Al pilota KTM non è bastato vincere la prima corsa: la sconfitta incassata da Febvre nella decisiva Gara 2 è costata la vittoria del MXGP di Francia, con la tabella rossa che consolida la testa del campionato ed ora vanta 47 lunghezze sul debuttante belga. In Gara 1 Febvre è stato bravo a rimontare dopo una partenza di certo non felice che lo ha visto scivolare in 9ª posizione, rimontando fino alla piazza d'onore.

Ducati ancora sul podio con Seewer, beffato Herlings

Dopo il primo podio ottenuto nel MXGP di Svizzera, Jeremy Seewer e Ducati ci hanno preso gusto. Il pilota svizzero si prende il gradino più basso del podio in una domenica di Ernée di certo non facile, nella quale il #91 ha domato al meglio la Desmo450 MX in condizioni di certo non facile con il poco grip a disposizione. Il pilota Ducati è rispettivamente 4° e 3° nelle due gare, pareggiando i conti con Jeffrey Herlings. Il secondo pilota KTM è stato grande protagonista della prima gara, dove ha cercato anche di contrastare un Coenen scatenato. In Gara 2, invece, Herlings ha dovuto rimontare dopo una partenza non felice: il #84 ha guadagnato diverse posizioni nelle fasi finali, beffando Andrea Bonacorsi proprio sul traguardo. Purtroppo, questo non è bastato all'olandese per salire sul podio. È Bonacorsi a chiudere una domenica più che positiva: il pilota Fantic è 5° assoluto davanti alla Yamaha privata di Isak Gifting e agli ufficiali Calvin Vlaanderen e Maxime Renaux, rispettivamente al 7° e 9° posto. Honda chiude 8ª con Rubén Fernández.

MX2 | Poker KTM: Längenfelder è tabella rossa

Certi giorni Simon Längenfelder è il pilota più forte del mondo: a Ernée è stato così. Il tedesco ha vinto entrambe le manche del MXGP di Francia e, facendolo, si è preso la testa nel mondiale sfruttando la domenica da incubo del campione in carica Kay de Wolf. Längenfelder ha vinto in scioltezza Gara 1, ma nella seconda ha dovuto sudare per avere la meglio di Andrea Adamo. Il pilota siciliano ha cercato un varco per il successo parziale in tutti i modi, ma non è bastato. Poco male per l'iridato 2023, che prende altri punti importanti in classifica ed ora è solo a 11 lunghezze da Längenfelder nella sfida per la tabella rossa che ora vede favorito il tedesco. La festa del team KTM è completata da Sacha Coenen a chiudere il podio tutto targato Mattighofen.

Credits: KTM Media | Simon Längenfelder

KTM riesce anche a completare le prime quattro posizioni della classifica con la moto privata di Oriol Oliver: il pilota spagnolo è 4° e al miglior risultato in carriera a livello mondiale. Quinta piazza per Valerio Lata, che finalmente riesce a dimostrare tutto il proprio potenziale sulla Honda. Il 3° posto di Gara 1 non è risultato in un podio a fine giornata per il pilota romano, rimasto intruppato nelle prime fasi della seconda manche. Un weekend da dimenticare, invece, per Kay de Wolf: il campione del mondo perde la tabella rossa ed è solamente 13° assoluto a Ernée. Due cadute analoghe per il pilota Husqvarna nel primo giro delle due gare: risultato? Un 14° e un 12° posto in rimonta per de Wolf, che ora ha perso ben due posizioni in classifica mondiale: poco di cui lamentarsi per l'olandese, che paga solo 25 punti da Längenfelder nonostante una tappa francese orribile.

Valentino Aggio

